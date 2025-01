Pensje prezydentów USA. Ile Trump zarobi w Białym Domu?

Dopłaty do energii

Wynagrodzenie zasadnicze prezydenta USA w skali roku do 400 tys. USD. Wśród bonusów szczególnie wyróżnia się dodatek na rozrywkę (entertainment) w wysokości 19 tys. USD na rok. Prezydent elekt USA jest jednak na tyle zaradny finansowo, że umie zadbać o znacznie większy zarobek we własnym zakresie, np. z tytułu $TRUMP.

Więcej Trumpa. Zarobił w jeden dzień do 25 mld dol. na emisji swojej kryptowaluty

W ciągu doby od ogłoszenia emisji swojej kryptowaluty, $TRUMP, prezydent elekt USA Donald Trump zarobił na papierze do 25 mld dolarów - podał portal Axios. Cena memecoina nazwanego nazwiskiem polityka wzrosła o ponad 400 proc.

Trump ogłosił wypuszczenie kryptowaluty $TRUMP w mediach społecznościowych podczas balu "Cryptoball", który zorganizował w Waszyngtonie dla przedstawicieli świata krytpowalut. Od czasu emisji aktywu, nazwanego "jedynym oficjalnym memem Trumpa", jego cena wzrosła z 7 dol. do szczytowej dotąd wartości 33 dol. W rękach firmy Trumpa jest 80 proc. tej waluty, co według wyliczeń cytowanych przez Axios oznacza, że wartość posiadanych przez niego tokenów wynosiła do 25 mld dol.

Jak zaznaczył portal, Trump nie może sprzedać ich wszystkich od razu, bo ogranicza go trzyletni plan sprzedaży aktywów. Zdaniem Axiosa wzrost wartości waluty Trumpa może uczynić ją największym memecoinem (kryptowalutą odnoszącą się do mema lub sławnej osoby) i prześcignąć w tym obszarze promowanego przez Elona Muska dogecoina.

Mimo określania jako kryptowaluty, zarówno Dogecoin, jak i $Trump są cyfrowym aktywem służącym głównie spekulacji. W regulaminie tokenu napisano, że "ma być wyrazem poparcia i zaangażowania w ideały i przekonania ucieleśnione przez symbol +$TRUMP+ (...) i nie stanowi, ani nie ma być przedmiotem, okazji inwestycyjnej, umowy inwestycyjnej ani papieru wartościowego żadnego rodzaju".

Trump, początkowo sceptyczny wobec branży kryptowalut, w ostatnich latach stał się ich głośnym orędownikiem i zapowiedział "uczynienie z Ameryki światowej stolicy kryptowalut".

