Petru pogodzi wszystkich? Taką składkę zdrowotną zapłacą Polacy. Ważna zmiana

Jakie są koncepcje różnych partii koalicyjnych w kwestii składki zdrowotnej?

Polska 2050 przedstawiła swoją propozycję w tej sprawie w marcu, następnie - w lipcu - ugrupowanie zgłosiło autopoprawkę do projektu. Zgodnie z nią, miałyby być wprowadzone trzy ryczałtowe kwoty składki w wysokości 4 proc., 7 proc. i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia. Wysokość składki w konkretnym miesiącu uzależniona byłaby od kwoty wszystkich oskładkowanych przychodów ubezpieczonego od początku roku kalendarzowego w przedziałach do 85 tys. zł, powyżej 85 tys. zł do 300 tys. zł oraz powyżej 300 tys. zł. Obecnie kwoty te wyniosłyby odpowiednio w zaokrągleniu 300 zł, 525 zł i 700 zł.

Koncepcja Lewicy zakłada zastąpienie od 2026 r. obecnej składki zdrowotnej 9-procentowym podatkiem od zdrowia, który będą uiszczać zarówno płatnicy PIT, jak i CIT. Wiceminister zdrowia powiedział PAP, że - jego zdaniem - prace nad reformą systemu proponowaną przez Lewicę powinny rozpocząć się we wrześniu, a od 1 stycznia 2025 r. "można wprowadzić ewentualnie jakiś kompromisowy projekt zastępczy". "Nasza reforma nie może być zrealizowana wcześniej niż z początkiem 2026 r. Ona jest skomplikowana" – podkreślił.

W marcu Domański razem z minister zdrowia Izabelą Leszczyną z Koalicji Obywatelskiej przedstawili założenia zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wedle ich propozycji rozliczający się na skali podatkowej (1,3 mln podmiotów) mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia; wysokość składki ma być stała, niezależna od osiąganego dochodu.

Czy Petru chciałby kompromisu w kwestii składki zdrowotnej?

Ryszard Petru (Polska 2050) napisał na X, że jest "blisko porozumienia" z Ministerstwem Finansów ws. obniżenia składki zdrowotnej. Na tym etapie propozycja dotyczyłaby tylko przedsiębiorców. Pracownicy byliby objęci obniżką w momencie, gdy deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 3 proc. PKB. Czyli ok 2027 roku" - napisał Petru.

W ocenie posła Marka Sawickiego (PSL) trzeba zacząć robić "cokolwiek" w zakresie odwrócenia złych skutków Polskiego Ładu związanych ze składką zdrowotną. "Najbardziej stracili na nim przedsiębiorcy i samozatrudnieni dlatego trzeba zacząć to naprawiać" - podkreślił.

"Myślę, że sam Ryszard Petru zorientował się, że w całości odwrócenia Polskiego Ładu nie da się zrobić od razu, ale trzeba robić krok po kroku. A jeśli to dotyczyłoby na razie przedsiębiorców i samozatrudnionych, to jest to krok w dobrym kierunku" - ocenił Sawicki.

- Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych – obiecała Koalicja Obywatelska w ramach 100 konkretów. Ten przykład pokazuje, że składanie wyborczych obietnic jest łatwiejsze niż realizacja.