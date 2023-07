PGG przedłuża promocję! Od lipca węgiel w niższej cenie. Zachęcą klientów?

Eksperci podkreślają, że sprzedawany przez PGG węgiel prawdopodobnie nie należy do najtańszych, może natomiast pochwalić się najwyższą jakością i zgodnością z zakładanymi parametrami - co cieszy odbiorców.

PGG obniża ceny węgla. Ile teraz kosztuje opał?

Polska Grupa Górnicza dostrzegając wysokie zainteresowanie zakupem opału postanowiła obniżyć ceny. Nowe, niższe ceny będą obowiązywały od 3 lipca 2023 roku. Ile będzie kosztował węgiel?

kostka z ruchu Ziemowit - 1370 zł/t

orzech z kopalni Jankowice i Rydułtowy - 1100 zł/t

karlik ekogroszek luzem - 1520 zł/t

groszek z kopalni Staszic - Wujek oraz KWK Wesoła luzem - 1420 zł/t

węgiel Karolinka Ekogroszek w workach - 1770 zł/t

Polska Grupa Górnicza przedłuża akcję promocyjną "Drugie tyle węgla"

Równocześnie w sklepie PGG wciąż trwa promocja sygnowana hasłem "Drugie tyle węgla". "W ramach promocji można dokonać zakupu w dwóch równych ilościowo zamówieniach łącznie od 2 do 10 ton dowolnego sortymentu węgla - pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego zostaje obniżona o 400 zł/t. Do promocji nie stosują się limity zakupowe i ograniczenia, można łączyć ją z innymi obniżkami cen w e-sklepie" - przytacza portal Eska.pl.

Ponadto do końca lipca obowiązywać będzie gwarancja darmowego transportu z kopalni do dowolnie wybranego składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW). Promocja obowiązuje do 31 lipca 2023 roku bądź do wyczerpania promocyjnego asortymentu (300 tys. ton).

Prezes PGG o nowej strategii spółki

"Strategia PGG S.A. radykalnie przemodelowała rynek w Polsce a zmiany są oczywiście korzystne dla klientów. Poszukiwany polski węgiel w cenie producenta jest dostępny dla klientów z całej Polski. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu sieci KDW, dzięki temu rozwiązaniu również koszty transportu do najróżniejszych zakątków kraju we wszystkich województwach są najniższe z możliwych lub nawet zerowe, jak w ostatnich promocjach PGG S.A." - podkreślił Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. cytowany przez Eskę.

