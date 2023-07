Walka z inflacją głównym tematem kampanii wyborczej? Tak uważa 37 proc. Polaków!

Katastrofa demograficzna w Polsce. Jak Czechom udało się odwrócić trend bez 500 plus?

Zdaniem uczestników sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl głównym tematem kampanii przed październikowymi wyborami do Sejmu powinna być walka z inflacją. Taką odpowiedź wskazało 37,2 proc. badanych.

17,1 proc. respondentów uważa, że głównym tematem powinien być stan polskiej gospodarki.

Z kolei 14,9 proc. badanych jest zdania, że tematem kampanii powinien być stan praworządności w Polsce. 10 proc. respondentów oceniło, że kampania powinna skupić się wokół reformy systemu ochrony zdrowia.

Pozycja Polski w UE, reforma sądownictwa i systemu edukacji. Takie tematy są ważne dla wyborców

4,9 proc. badanych jest zdania, że tematem kampanii powinna być pozycja Polski w UE, a 3,8 proc. wybrało jako główny temat kampanii reformę sądownictwa.

Według 2,8 proc. badanych kampania powinna skupić się na reformie systemu edukacji, a w ocenie 2,3 proc. respondentów tematem kampanii powinna być polityka zagraniczna.

Jedynie 2 proc. badanych wskazało na ekologię jako główny temat kampanii. 0,8 proc. respondentów uważa, że główny temat kampanii wyborczej powinien być inny. 4,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż przedwyborczy 2023

"Walka z inflacją powinna być tematem przewodnim kampanii przed wyborami do Sejmu częściej w opinii kobiet (40 proc.) niż mężczyzn (34 proc.). Walka z wzrostem cen powinna być najważniejszą kwestią poruszaną przed wyborami według ponad połowy badanych (52 proc.) będących w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali na tę odpowiedź wskazywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45 proc.) i o zarobkach mieszczących się w granicach 2001 zł – 3000 zł netto (43 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania inflację za główny temat kampanii uważają osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (42 proc.)" - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

