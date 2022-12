Alternatywne źródło ogrzewania dla pieców gazowych

W Polsce stale rośnie zainteresowanie instalacjami pomp ciepła, jednak wciąż nie dorównujemy innym krajom europejskim. Liderem jest Francja, gdzie w 2021 r. sprzedano ok. 540 tys. sztuk. Kolejno są Włochy i Niemcy. Niemniej jednak według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wyliczono, że w 2022 r. w Polsce sprzeda się ok. 180 tys. pomp ciepła. To ponad trzy razy więcej niż w 2020 r. Wtedy sprzedano zaledwie 56 tys. sztuk. Dlaczego pompy ciepła uważane są za lepsze źródło ogrzewania? M.in. odczuwalne okazuje się być zużycie energii. Oprócz samej pompy ciepła warto zaopatrzyć się także w panele fotowoltaiczne, do czego zachęcają przedstawiciele firmy Woltair Polska. Wyjaśniają, że taka osobista elektrownia słoneczna “pozwoli generować energię do zasilenia pompy ciepła, dzięki czemu możemy w znaczny sposób obniżyć koszty ogrzewania lub nawet ograniczyć je do zera”.

Kiedy zostanie zakazany montaż pieców gazowych?

Zakaz montażu pieców gazowych ma zacząć obowiązywać od 2027 r. w przypadku nowych budynków, a od 2030 r. w przypadku tych modernizowanych. Piece, które zostały zainstalowane wcześniej, będą mogły dalej funkcjonować. Zawsze jednak istnieje prawdopodobieństwo, że i ta kwestia może ulec zmianie, ponieważ coraz bardziej pożądane są ekologiczne rozwiązania. Oprócz pieców gazowych zakazane będzie również montowanie pieców węglowych oraz olejowych.

