i Autor: Artur Hojny/Super Express & Paweł Dąbrowski/Super Express Kazimierz Krupa i Mentzen Sławomir

Pieniądze to nie wszystko

"Pieniądze to nie wszystko": Kazimierz Krupa o Polsce pod rządami Konfederacji – wizja ekonomisty

Co by było, gdyby...? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, obserwując dynamiczną scenę polityczną. A co, gdyby władzę w Polsce przejęła Konfederacja? Jakie zmiany czekają nas w gospodarce, podatkach, polityce społecznej? O tym, w najnowszym odcinku programu "Pieniądze to nie wszystko", porozmawiamy z wybitnym ekonomistą, Kazimierzem Krupą. Przygotujcie się na fascynującą, choć być może kontrowersyjną analizę przyszłości Polski ze Sławomirem Mentzenem w fotelu prezydenckim!