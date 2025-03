Mentzen obiecuje emerytury bez podatku. Ile mogą zyskać emeryci?

Sławomir Mentzen na spotkaniu z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich zadeklarował, że jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Co więcej, zapowiedział, że "doprowadzi też do tego, że emerytury będą zwolnione z podatku dochodowego".

Obecnie jedynie część emerytur jest zwolniona z podatku dochodowego, dotyczy to świadczeń do 2500 zł brutto miesięcznie (co wynika z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł rocznie). Przed wyborami w 2023 roku, Donald Tusk obiecywał podwyższenie kwoty wolny od podatku do 60 tys. zł - wtedy z podatku dochodowego zwolnione byłyby świadczenia do 5000 zł.

O ile mogłoby to podwyższyć emerytury po zwolnieniu ich z podatku dochodowego? Przy emeryturze wysokości 3000 zł brutto podatek dochodowy wynosi ok. 27 zł miesięcznie, więc podwyżka nie byłaby zbyt wysoka. Jednak przy emeryturze wysokości 5000 zł podatek dochodowy wynosi ok. 250 zł miesięcznie, więc w tym wypadku zysk byłby już bardziej odczuwalny. Czyli na usunięciu podatku dochodowego od emerytur najbardziej skorzystaliby bogatsi emeryci.

Co jeszcze obiecuje Sławomir Mentzen? M.in. niższe rachunki

Oprócz kwestii emerytur, Mentzen zapowiedział odrzucenie Zielonego Ładu, co, jak twierdzi, doprowadzi do spadku rachunków za prąd i ogrzewanie. Zadeklarował również, że "nie zgodzi się też na pakt migracyjny" i "uszczelni granicę, nie będzie masowych migracji do Polski". Kandydat Konfederacji podkreślił również, że nie pozwoli na wysłanie polskiego wojska na Ukrainę.

- Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Polacy zasługują na prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy – Niemcy, Ukraińcy - będą dopasowywać się do polskiego prawa, polskich interesów, polskiej kultury i polskiego języka – powiedział.

Mentzen podkreślił, że państwo powinno "zajmować się tylko niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmować się nimi na poważnie".

- Chcę Polski dumnej i suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie ciągle pyta się o zgodę Berlina, Brukseli czy Waszyngtonu – powiedział.

Lider Konfederacji krytykował także obecny rząd zarzucając mu niekompetencję i oszukiwanie wyborców. Podkreślił, że Polacy "zasługują na to, aby w kraju w końcu coś się zmieniło".

Wieczorny Express - Sławomir Mentzen