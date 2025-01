Pierwsza w tym roku waloryzacja emerytur. O tyle mogą wzrosnąć emerytury i renty w 2025 roku

Waloryzacja emerytur 2025

Mamy najnowsze prognozy waloryzacyjne dla emerytów w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Okazuje się, że inflacja w grudniu wyniosła 4,8 proc. To nieco wyżej niż w listopadzie 2024 roku. Oznacza to, że prognozowana podwyżka dla seniorów w 2025 roku może być ciut wyższa niż zakładano przed miesiącem. Jeśli weźmiemy ostatnie dane z GUS dotyczące właśnie inflacji oraz wzrostu płac, to po zastosowaniu odpowiedniego wzoru matematycznego otrzymamy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,89 proc. W praktyce oznacza to podwyżkę emerytur od 104 do prawie 300 zł miesięcznie.

Przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 5,89 proc., najniższa emerytura wynosząca obecnie 1780,96 zł wzrosłaby o 104,86 zł zł, osiągając kwotę 1885,82 zł. W takiej sytuacji średnia emerytura wynosząca 3,5 tys. zł wzrosłaby o 206 zł, dochodząc tym samym do puli 3706 zł. Natomiast seniorzy z jednymi z wyższych świadczeń oscylujących w granicach 5 tys. zł dostaliby podwyżkę 294 zł i tym samym ich emerytura wyniosłaby 5294 zł miesięcznie. A seniorzy otrzymujący emerytury najwyższe w kraju (ok. 50 tys. zł) mogliby spodziewać się podwyżki o kilka tysięcy złotych. Dokładne wyliczenia i przykłady waloryzacji emerytur przedstawiamy w GALERII.

Po co wymyślono waloryzację emerytur

Waloryzacja świadczeń z ZUS powstała po to, by wyrównywać inflację. Chodziło o to, by seniorzy nie odczuwali drastycznego wzrostu cen, a ich świadczenie było dostosowywane do danego okresu gospodarczego. Żeby jednak faktycznie waloryzacja miała sens, to powinna ona być co najmniej taka jak inflacja. W naszym wyliczeniu tak się dzieje. Z wziętych pod uwagę wskaźników, waloryzacja wyniosłaby 5,89 proc. czyli byłaby wyższa od inflacji.