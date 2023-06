Pierwszy kredyt oparty o WIRON w Polsce! Będzie rewolucja na rynku kredytowym?

Jaka jest różnica pomiędzy WIBOR, a WIRON?

Sam WIRON "1M Stopa Składana" jest ustalany na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych zawieranych między bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Bank prześle klientom aktualizację harmonogramu spłat co miesiąc, podczas gdy sam wskaźnik będzie zmieniał się jeszcze szybciej.

"Kredytobiorcy, którzy już wcześniej zaciągnęli kredyt ze zmiennym oprocentowaniem (czyli de facto kredyt oparty jeszcze na wskaźniku WIBOR) otrzymują z banku aktualizację harmonogramu spłat co trzy lub sześć miesięcy (zazwyczaj banki oferowały i nadal oferują kredyt oparty na WIBOR 3M lub WIBOR 6M)"-czytamy w bezprawnik.pl

Jak wyjaśnia portal, jeśli wskaźnik referencyjny spadł, kredytobiorcy odczuwają to najczęściej dopiero po kilku miesiącach. Jak czytamy w bezprawnik.pl, to, co jest wadą, jest jednak i zaletą – jeśli bowiem wskaźnik referencyjny wzrósł, kredytobiorcy również nie odczuwają tego od razu i mogą choć częściowo przygotować się do podwyżki rat - czytamy.

Potencjalni kredytobiorcy chcący zaciągnąć zobowiązanie w ING Banku Śląskim nie muszą jednak decydować się na kredyt oparty o WIRON; nadal będą mogli wybrać kredyt hipoteczny o okresowo stałym oprocentowaniu.

