Pilne ostrzeżenie GIS: Szkodliwe aminy aromatyczne w przyborach kuchennych

Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Ich obecność w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest niedopuszczalna, co zmusiło organy sanitarne do podjęcia natychmiastowych działań.

Komunikat GIS z 28 października 2026 roku dotyczy produktu o nazwie „Küchenhelfer Set 5 teilig”. Ten pięcioelementowy zestaw akcesoriów kuchennych, pochodzący z Chin, stał się przedmiotem publicznego ostrzeżenia.

Autor: GIS/ Materiały prasowe

Działania importera i dystrybutora

Po wykryciu zagrożenia, importer, niemiecka firma Kik - Textilien und Non-Food GmbH, z siedzibą w Bönen, natychmiast podjęła działania. Już 22 października 2026 roku, a więc jeszcze przed oficjalnym komunikatem GIS, przedsiębiorstwo ogłosiło publiczne wycofanie problematycznego zestawu ze sprzedaży. Informacja o akcji została szeroko rozpowszechniona – trafiła do wszystkich oddziałów firmy w formie ogłoszeń oraz pojawiła się na jej stronie internetowej.

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji, polski dystrybutor, KIK Textil Sp. z o.o. z Wrocławia, również podjął wszelkie działania mające na celu wycofanie przedmiotowego produktu z polskiego rynku. Odpowiednie komunikaty ostrzegawcze wywieszono w każdym ze sklepów KIK Textil Sp. z o.o. na terenie całego kraju, a także na firmowej stronie internetowej.

Cały proces wycofywania produktów z obrotu jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów

Jeżeli posiadasz zestaw przyborów kuchennych „Küchenhelfer Set 5 teilig” z numerem partii 716371209, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie należy używać tych produktów do kontaktu z żywnością.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Küchenhelfer Set 5 teilig

Küchenhelfer Set 5 teilig Numery partii: 716371209

716371209 EAN: 5902719506734

5902719506734 Kraj pochodzenia: Chiny

Chiny Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Bönen, 59199

Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Bönen, 59199 Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław

KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław Zagrożenie: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności

Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności Zalecenie: Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością

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