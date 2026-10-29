Pilne ostrzeżenie GIS: Szkodliwe aminy aromatyczne w przyborach kuchennych
Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Ich obecność w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest niedopuszczalna, co zmusiło organy sanitarne do podjęcia natychmiastowych działań.
Komunikat GIS z 28 października 2026 roku dotyczy produktu o nazwie „Küchenhelfer Set 5 teilig”. Ten pięcioelementowy zestaw akcesoriów kuchennych, pochodzący z Chin, stał się przedmiotem publicznego ostrzeżenia.
Działania importera i dystrybutora
Po wykryciu zagrożenia, importer, niemiecka firma Kik - Textilien und Non-Food GmbH, z siedzibą w Bönen, natychmiast podjęła działania. Już 22 października 2026 roku, a więc jeszcze przed oficjalnym komunikatem GIS, przedsiębiorstwo ogłosiło publiczne wycofanie problematycznego zestawu ze sprzedaży. Informacja o akcji została szeroko rozpowszechniona – trafiła do wszystkich oddziałów firmy w formie ogłoszeń oraz pojawiła się na jej stronie internetowej.
Niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji, polski dystrybutor, KIK Textil Sp. z o.o. z Wrocławia, również podjął wszelkie działania mające na celu wycofanie przedmiotowego produktu z polskiego rynku. Odpowiednie komunikaty ostrzegawcze wywieszono w każdym ze sklepów KIK Textil Sp. z o.o. na terenie całego kraju, a także na firmowej stronie internetowej.
Cały proces wycofywania produktów z obrotu jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zalecenia dla konsumentów
Jeżeli posiadasz zestaw przyborów kuchennych „Küchenhelfer Set 5 teilig” z numerem partii 716371209, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie należy używać tych produktów do kontaktu z żywnością.
Co musisz wiedzieć?
- Nazwa produktu: Küchenhelfer Set 5 teilig
- Numery partii: 716371209
- EAN: 5902719506734
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Bönen, 59199
- Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław
- Zagrożenie: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności
- Zalecenie: Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością
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