Pilne ostrzeżenie GIS: Niebezpieczne przybory kuchenne w sklepach KIK

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-10-29 7:00

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące zestawu przyborów kuchennych Küchenhelfer Set 5 teilig, dystrybuowanego m.in. przez polską sieć KIK. W produkcie wykryto migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny mieć kontaktu z żywnością.

Dłoń osoby sięgającej po czarną łyżkę cedzakową z zestawu przyborów. O ostrzeżeniu GIS przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: Pilne ostrzeżenie GIS: Niebezpieczne przybory kuchenne w sklepach KIK

Pilne ostrzeżenie GIS: Szkodliwe aminy aromatyczne w przyborach kuchennych

Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności. Ich obecność w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest niedopuszczalna, co zmusiło organy sanitarne do podjęcia natychmiastowych działań.

Komunikat GIS z 28 października 2026 roku dotyczy produktu o nazwie „Küchenhelfer Set 5 teilig”. Ten pięcioelementowy zestaw akcesoriów kuchennych, pochodzący z Chin, stał się przedmiotem publicznego ostrzeżenia.

Zestaw Küchenhelfer Set 5 teilig wycofany ze sprzedaży
Autor: GIS/ Materiały prasowe

Działania importera i dystrybutora

Po wykryciu zagrożenia, importer, niemiecka firma Kik - Textilien und Non-Food GmbH, z siedzibą w Bönen, natychmiast podjęła działania. Już 22 października 2026 roku, a więc jeszcze przed oficjalnym komunikatem GIS, przedsiębiorstwo ogłosiło publiczne wycofanie problematycznego zestawu ze sprzedaży. Informacja o akcji została szeroko rozpowszechniona – trafiła do wszystkich oddziałów firmy w formie ogłoszeń oraz pojawiła się na jej stronie internetowej.

Niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji, polski dystrybutor, KIK Textil Sp. z o.o. z Wrocławia, również podjął wszelkie działania mające na celu wycofanie przedmiotowego produktu z polskiego rynku. Odpowiednie komunikaty ostrzegawcze wywieszono w każdym ze sklepów KIK Textil Sp. z o.o. na terenie całego kraju, a także na firmowej stronie internetowej.

Cały proces wycofywania produktów z obrotu jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów

Jeżeli posiadasz zestaw przyborów kuchennych „Küchenhelfer Set 5 teilig” z numerem partii 716371209, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie należy używać tych produktów do kontaktu z żywnością.

Co musisz wiedzieć?

  • Nazwa produktu: Küchenhelfer Set 5 teilig
  • Numery partii: 716371209
  • EAN: 5902719506734
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Bönen, 59199
  • Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław
  • Zagrożenie: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności
  • Zalecenie: Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością

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