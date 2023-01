PiS będzie zmuszony zaakceptować wdowie emerytury? "Taki projekt ma szansę powodzenia"

PiS może zostać podstawiony pod ścianą. Jak nie zagłosuje za wdowimi emeryturami, może stracić wyborców

Jak zdradziła posłanka Lewicy Pola Matysiak w programie "Pieniądze to nie wszystko", koalicja zbiera obecnie podpisy pod projektem ustawy o emeryturach wdowich, który ma zostać złożony do Sejmu nie jako inicjatywa partii, a jako projekt obywatelski. Zgodnie z prawem projekt będzie musiał być procedowany w Sejmie, a PiS, który do tej pory wykluczał wprowadzenie wdowich emerytur, będzie musiał głosować.

- Ponieważ mamy rok wyborczy, nie mam wątpliwości, że wszystkie projekty, które będą miały charakter socjalny, będą uważnie śledzone przez wyborców. I ci wyborcy, którzy poczuli, że to jest dla nich korzystne, na pewno by się dwa razy zastanowili, czy jest to dla nich właściwe, że ktoś by taki projekt odrzucił. To co dziś funkcjonuje, czyli 13. i 14. emerytury, to rozwiązanie, które jest już dane i pewnie wyborcy czekają na kolejne świadczenia, które by się teraz pojawiły. Rząd więc nie miałby dobrej sytuacji, bo musiałby jakoś z niej wybrnąć, nie pozbawiając swoich wyborców szans, że jakieś świadczenie by otrzymali. Więc jakby faktycznie taki projekt znalazł 100 tys. podpisów i byłby jako inicjatywa obywatelska, to wydaje mi się, że rząd będzie musiał się nad tym poważnie pochylić. Kilka miesięcy przed wyborami taki projekt ma szansę powodzenia w Sejmie - tłumaczy nam dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Krótko mówiąc - jeśli PiS zagłosuje przeciwko wdowim emeryturom, łatwo będzie zbudować narrację, że posłowie partii rządzącej nie chcieli dać samotnym i potrzebującym seniorom pieniędzy.

Czy stać nas na wdowie emerytury?

W trakcie rozmowy w programie "Pieniądze to nie wszystko" padło, że koszt projektu wyniósłby ok. 14 mld zł. Posłanka Lewicy powiedziała, że to wcale nie jest dużo bo pieniądze już są. Zdaniem dr Kolka z Instytutu Emerytalnego - w kontekście systemu emerytalnego faktycznie nie jest to wysoka kwota.

- Z perspektywy systemu emerytalnego 14 mld zł to faktycznie nie jest dużo. Jeśli rząd lekką ręką wydaje kilkanaście miliardów złotych na czternastkę, to z całą pewnością te środki mogłyby być przeznaczone na lepszy cel, czyli na przeznaczenie tych środków dla osób, które faktycznie tego potrzebują, czyli np. wdowom i wdowcom. Czy z wyższych podatków, czy z jakiś przesunięć, ale z perspektywy problemu społecznego, to nie są tak ogromne koszty, które byłyby nie do udźwignięcia - mówił Kolek.