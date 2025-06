Decyzje w jednej kopercie – waloryzacja i trzynastka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował o zakończeniu wysyłki corocznych listów do emerytów i rencistów. Jak informuje ZUS, "w kopercie znajdą się dwie decyzje: o marcowej waloryzacji oraz trzynastej emeryturze". To praktyczne rozwiązanie, które pozwala na przekazanie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu. W listach znajdują się również szczegółowe wyliczenia dotyczące świadczeń. ZUS podkreśla skalę operacji, informując, że "zakończyliśmy wysyłkę decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13 emerytury. Oznacza to, że do naszych klientów trafi łącznie ponad 8,6 mln sztuk dokumentów".

Waloryzacja emerytur – wskaźnik 5,5 proc.

Wszyscy emeryci i renciści otrzymali swoje świadczenia po marcowej waloryzacji, której wskaźnik wyniósł 5,5 proc. Waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnej sytuacji ekonomicznej i inflacji, aby utrzymać ich realną wartość.

W decyzji o waloryzacji emerytury znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wysokości świadczenia po waloryzacji, kwoty pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Trzynasta emerytura – dodatkowe wsparcie dla seniorów

ZUS zakończył również wypłatę trzynastek. W tym roku świadczenie to wyniosło 1878,91 zł brutto. Jest to dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów, wypłacane raz w roku.

Jak informuje ZUS, "trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia, które wypłacamy".

