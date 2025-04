PiS szykuje poprawki do ustawy o składce zdrowotnej: Zabrać mediom i świadczeniom, by ratować NFZ?

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą wprowadzić poprawki w niedawno uchwalonej przez Sejm ustawie o składce zdrowotnej. Propozycje parlamentarzystów PiS mają na celu zabezpieczenie stabilnego finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce dzięki przesunięciu środków z finansowania mediów publicznych i części świadczeń socjalnych, konkretnie z 800 plus.

Uchwalone na początku kwietnia przez Sejm przepisy wprowadzają zmodyfikowany system naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składki ma składać się z dwóch elementów: części ryczałtowej oraz części procentowej, naliczanej od nadwyżki dochodów. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2026 roku, a ich koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 4,6 mld zł.

Mariusz Błaszczak z PiS ostrzega, że obniżenie składki zdrowotnej spowoduje powiększenie deficytu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o dodatkowe 6 mld zł. "Do obecnej, 20-miliardowej dziury, trzeba będzie dołożyć kolejne 6 mld zł" – argumentował.

PiS o reformie składki zdrowotnej: to prywatyzacja służby zdrowia

Błaszczak stwierdził, że przyjęte zmiany mogą prowadzić do prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej.

- Uważamy, że to jest plan Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, którego celem jest doprowadzenie do kryzysu w finansowaniu służby zdrowia, a następnie jej sprywatyzowanie. W ten sposób dostęp do świadczeń zdrowotnych będzie ograniczony wyłącznie do osób zamożnych. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom – podkreślił.

PiS chce łatać dziurę w NFZ pieniędzmi mediów publicznych i z 800 plus

Szef klubu parlamentarnego PiS poinformował na konferencji prasowej przygotował projekt uchwały sejmowej, wyrażającej sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia. Dodatkowo, senacki klub PiS opracował poprawkę do ustawy, która ma na celu zrekompensowanie brakujących 6 mld zł w budżecie NFZ.

- Środki na ten cel mają pochodzić z dwóch źródeł: z rezerwy przeznaczonej na finansowanie tzw. neo-mediów publicznych, czyli TVP w likwidacji i Polskiego Radia w likwidacji, oraz z ograniczenia programu 800 plus dla rodzin ukraińskich, które nie pracują w Polsce, nie płacą tu podatków, a ich dzieci nie uczęszczają do polskich szkół – wyjaśnił Błaszczak. Senatorowie PiS zamierzają zgłosić tę poprawkę podczas prac nad ustawą w Senacie.

Ustawa wywołała kontrowersje nie tylko wśród opozycji, ale również wewnątrz koalicji rządzącej. Podczas głosowania w Sejmie za nowelizacją opowiedzieli się posłowie Koalicji Obywatelskiej (KO), w tym minister zdrowia Izabela Leszczyna, która wcześniej deklarowała głosowanie przeciw, a także politycy Polski 2050 i PSL. Przeciw byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, natomiast Konfederacja wstrzymała się od głosu.

