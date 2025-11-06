PKO BP osiągnął blisko 8 mld zł zysku netto w ciągu 9 miesięcy 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 1,1 mld zł rok do roku.

Wzrost rentowności i marży odsetkowej (ROE 19,6%, marża 4,88%) świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej banku, pomimo wzrostu kosztów związanych z kredytami frankowymi.

Bank poprawił efektywność kosztową (wskaźnik C/I 29,9%) i zwiększył sumę aktywów do niemal 555 mld zł, co pokazuje dynamiczny rozwój.

Kluczowe dla sukcesu były poprawa działalności biznesowej oraz wyższy wynik z tytułu odsetek, co wskazuje na solidne fundamenty wzrostu.

PKO BP publikuje wyniki finansowe za 3 kwartały 2025 roku

PKO Bank Polski podzielił się z rynkiem swoimi najnowszymi wynikami finansowymi. Dane za okres od stycznia do września 2025 roku pokazują imponującą kondycję banku i jego grupy kapitałowej.

Z raportu wynika, że skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO BP wyniósł 7 mld 967 mln zł. To wynik o ponad 1,1 mld zł wyższy niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy to zysk netto sięgnął 6 mld 858 mln zł. Zysk przypadający na akcję również wzrósł, z 5,49 zł w 2024 roku do 6,37 zł w 2025 roku.

Komentarz zarządu: Kluczowe czynniki sukcesu

Zarząd banku w komentarzu do wyników finansowych podkreśla, że na tak dobry wynik netto wpłynęła przede wszystkim poprawa wyniku na działalności biznesowej o przeszło 2,05 mld zł rok do roku, osiągając poziom ponad 22,96 mld zł. Istotny wpływ miał również wyższy o ponad 2,2 mld zł wynik z tytułu odsetek.

Jednocześnie, bank odnotował wzrost kosztów działalności o 732 mln zł oraz pogorszenie wyniku z tytułu odpisów o 58 mln zł, co związane jest z wyższymi kosztami ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych. To ważny aspekt, który pokazuje, że PKO BP, podobnie jak inne banki w Polsce, wciąż mierzy się z konsekwencjami tzw. "frankowych" kredytów.

Wzrost rentowności i marży odsetkowej

Kolejnym pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności kapitału, mierzonej wskaźnikiem ROE, która po 9 miesiącach 2025 roku wyniosła 19,6 proc., co oznacza wzrost o 3,6 pkt. proc. rok do roku. Zwiększyła się również marża odsetkowa, liczona w ujęciu rocznym, do poziomu 4,88 proc. (wzrost o 0,16 pkt. proc.). Zarząd tłumaczy to wzrostem zannualizowanego wyniku odsetkowego, związanym głównie ze spadkiem kosztów od depozytów klientów i wzrostem przychodów odsetkowych od papierów wartościowych.

Wskaźnik C/I (koszty do dochodów) w ujęciu rocznym zmniejszył się o 0,3 pkt. proc. i wyniósł 29,9 proc., co świadczy o poprawie efektywności kosztowej banku. Zarząd zwrócił również uwagę na spadek kosztów ryzyka, które poprawiły się o 0,07 pkt. proc. i wyniosły -0,34 proc.

Aktywa i finansowanie klientów w górę

Po trzech kwartałach 2025 roku suma aktywów grupy PKO BP osiągnęła poziom niemal 555 mld zł, co stanowi wzrost o 48 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Depozyty klientów wyniosły 440 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wzrosło do niemal 305 mld PLN (wzrost o 28 mld zł rok do roku). Wzrosty dotyczyły większości pozycji, z wyjątkiem kredytów walutowych bankowości hipotecznej oraz należności faktoringowych segmentu korporacyjnego.

„W III kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa Banku odnotowała dalszy wzrost skali działania, w szczególności zwiększając w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego: liczbę klientów o blisko 324 tys. do poziomu ponad 12,4 mln, głównie w segmencie klientów detalicznych, liczbę obsługiwanych rachunków bieżących o blisko 283 tys. sztuk do poziomu 9,7 mln szt.” – podkreśla zarząd PKO BP. To pokazuje, że bank skutecznie pozyskuje nowych klientów i umacnia swoją pozycję na rynku.

PKO BP liderem na rynku kredytów

Na koniec września 2025 roku udział PKO BP w rynku kredytów wyniósł 18,6 proc., co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do końca września 2024 roku. To potwierdza pozycję PKO BP jako jednego z liderów polskiego sektora bankowego.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek