PIT 2023. Co zrobić, jeśli pracodawca nie dostarczył PIT-11?

Firmy miały obowiązek wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do pracowników – do 28 lutego bieżącego roku. Część osób wciąż nie otrzymały od pracodawców i zleceniobiorców informacji. Czy należy na taką informację zaczekać i dlaczego jest to tak istotne? a podstawie danych wykazanych w PIT-11, a więc informacji o przychodach, kosztach, zaliczkach, pobranych składkach na ZUS trzeba złożyć swojego PIT za 2022 r.

Pracodawca nie dostarczył PIT-11? Ministerstwo Finansów wyjaśnia co zrobić

Co należy zrobić w takiej sytuacji? Redakcja Business Insider postanowiła uzyskać informację z samego źródła - od Ministerstwa Finansów.

"Warto wyjaśnić ze swoim pracodawcą (płatnikiem), co jest przyczyną nieprzekazania do urzędu skarbowego informacji PIT-11 (...). jeśli pomimo prośby podatnika pracodawca uchyla się od obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi PIT-11, podatnik powinien powiadomić o tym urząd skarbowy" - wyjaśnia resort finansów na prośbę Business Insider.

Można również sprawdzić czy PIT-11 jest dostępny w usłudze Twój e-PIT. "W usłudze Twój e-PIT, w zakładce dokumenty źródłowe, są widoczne wszystkie poprawnie złożone informacje od płatników. Dzięki tej usłudze podatnicy, którzy nie otrzymali od swojego pracodawcy PIT-11, mogą zapoznać się z tym dokumentem. Wystarczy, że zalogują się do e-Urzędu Skarbowego i w zakładce źródłowej usługi Twój e-PIT otworzą PIT-11, który pracodawca wysłał do urzędu skarbowego" - tłumaczy Ministerstwo Finansów odpowiadając na pytania "BI".

Termin minął a dokumentów wciąż nie ma?

Co należy zrobić jeżeli po terminie (28 lutego) wciąż nie otrzymaliśmy PIT-11 i nie jest dostępny w administracji skarbowej?

"Jeśli z upływem terminu (28 lutego) pracownik (zleceniobiorca) nie dostał PIT-11 od pracodawcy (płatnika), musi i tak uwzględnić swoje przychody w rozliczeniu rocznym składanym do urzędu skarbowego. Trzeba te brakujące przychody dopisać w składanym zeznaniu (...). Również w przypadku braku PIT-11 w udostępnionym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT należy uzyskane przychody dodać do tych, które już są uwzględnione w udostępnionym zeznaniu " - podkreśla resort finansów.

Wynika z tego, że nawet jeśli nie otrzymasz PIT-11 na czas - i tak musisz złożyć swoje zeznanie, w terminie do 2 maja 2023 r.

Rozliczenie podatkowe 2023. Brak PIT-11 a złożenie zeznania

Jak przytacza redakcja Business Insider, Ministerstwo Finansów podkreśla, że "podatnik powinien złożyć zeznanie na podstawie każdej innej informacji, która pozwoli mu ustalić wysokość dochodów uzyskanych u tego pracodawcy".

"Źródłem tych informacji może być na przykład konto płacowe pracownika (jeśli pracodawca je prowadzi) lub wyciągi z rachunku bankowego. W sytuacji, gdy te źródła informacji nie dostarczą podatnikowi pełnych danych, możliwe, że będzie musiał skorygować złożone zeznanie z chwilą otrzymania od pracodawcy wymaganego PIT-11" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Business Insider.

W przypadku, gdy firma dostarczy PIT-11 po 2 maja 2023 roku należy sprawdzić czy w swoim PIT wykazaliśmy pełne dane, zgodne z tym, co przekazał pracodawca w PIT-11. Jeżeli dane są niepełne - konieczna będzie korekta zeznania.

Sonda Składałaś/eś kiedyś korektę PIT? Tak Nie