Przewodnik podatnika

PIT-37 czy PIT-36? Jak się rozliczyć, razem czy osobno? Co będzie dla nas korzystniejsze?

Wybór odpowiedniego formularza do rozliczenia rocznego to dla wielu osób wyzwanie. Wątpliwości budzi przede wszystkim wybór między PIT-37 a PIT-36. Dodatkowo pojawiają się pytania o to, czy korzystniejsze jest rozliczenie wspólne, czy też indywidualne. W tym artykule postaramy się rozwiać wszystkie te dylematy.