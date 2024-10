Bariera ustawowa dla świadczenia „aktywnie w żłobku”. Kwota 2200 zł

Ustawa ustanawia górną granicę wysokości opłat żłobkowych, której przekroczenie wykluczy daną instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia „aktywnie w żłobku”. Obecnie maksymalna opłata to kwota 2200 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 15. Ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”

„Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje rodzicom na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna (…) Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje, jeżeli wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 % uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki”.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” przekazywane na konto żłobka, a nie prawnego opiekuna

Art. 15. ust. 10. wspomnianej ustawy rozstrzyga kwestie adresata przelewu:

„W przypadku braku możliwości przekazania świadczenia „aktywnie w żłobku” na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna, lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, świadczenie „aktywnie w żłobku” jest wypłacane rodzicowi przez ZUS w formie bezgotówkowej na wskazany przez rodzica numer rachunku”.

Wskazany przepis dopuszcza opcję przelewu środków bezpośrednio do prawnego opiekuna dziecka (zamiast do żłobka) jednak jest to opcja bardziej teoretyczna niż realna. Musiałby być spełniony warunek „braku możliwości” przelewu bezpośrednio do żłobka. W praktyce, zbyt drogie żłobki zostaną wyłączone z programu.

Rodzice, którzy chcą mieć korzyści w ramach programu „aktywnie w żłobku” muszą znaleźć żłobek, klub dziecięcy lub dzienną opiekunkę w określonym limicie wynagrodzenia.