Planowałeś wyjazd w ten weekend? Tłumy na plażach, rekordowe obłożenie

Rekordowe obłożenie turystyczne w zachodniopomorskim na długi weekend 15-18 sierpnia

Turyści zapełniają polskie plaże w długi weekend 15-18 sierpnia! Jak czytamy w komunikacie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, hotele mają przynajmniej 80 proc. obłożenia, choć mniejsze obiekty mają mniejsze obłożenie niż rok temu. Przedstawiciele izby wskazują, że turyści planują obecnie krótkie wyjazdy w formie city-break zamiast długich urlopów.

– Weekend sierpniowy zapowiada się rekordowo, bo będzie piękna pogoda, a jednocześnie jest to taki czas dla niektórych, że traktują go jako ostatni oddech wakacji – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Niemniej, hotelarze zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, w takich miejscowościach jak: Świnoujście, Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje spodziewają się bardzo dobrych wyników w weekend 15-18 sierpnia.

- Turystyka w tym roku zdecydowanie zmierza w kierunku krótszych, dynamiczniejszych weekendów nad morzem niż długich urlopów. Częściej znajdziemy turystów, którzy planują rezerwacje od piątku do niedzieli niż na cały tydzień. Nie ma w tym nic zaskakującego, po prostu wolimy więcej krótszych wyjazdów niż jeden długi nad morzem, gdy narażamy się na dość nieprzewidywalną polską pogodę. Długi weekend sierpniowy jest kwintesencją tego jak lubimy wypoczywać. Krótki, aktywny wypoczynek. Spodziewamy się, że większość hoteli będzie mieć kompletną rezerwację – powiedziała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Obłożenie długiego weekendu sierpniowego, w który właśnie wychodzimy, wynosi w naszych hotelach i apartamentach praktycznie sto procent. Jeszcze wczoraj Goście szukali ostatnich pokoi, jednak znalezienie miejsca graniczyło z cudem. Poza Bałtykiem bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się Karkonosze, nasze hotele w Szklarskiej Porębie będą również pełne turystów. Dobre wakacje nie oznaczają jednak, że niepotrzebne są już akcje promocyjne Polski wśród Polaków, a także sięganie po turystów z nowych rynków takich jak Emiraty Arabskie - w tym kontekście bardzo cieszy rozbudowa lotniska w Goleniowie, aby poza górami, turyści z EA przybywali nad polskie morze – dodaje Małgorzata Jaszkiewicz z sieci Zdrojowa Hotels, członkini prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Turyści przyjeżdżają na krócej, ale za to wydają więcej

Zdaniem ekspertów Północnej Izby Gospodarczej długi weekend 15-18 sierpnia będzie najważniejszym tygodniem wakacji.

- To jest chyba najważniejszy weekend wakacji, to jest czas kulminacji, gdy gości mamy w Koszalinie, Mielnie i w okolicach najwięcej [...] Obłożenie jest bardzo wysokie, a hotelarze podkreślają, że turyści przyjeżdżają na krócej, wydają trochę więcej na wygodę, na wizyty w restauracjach czy na atrakcje rozrywkowe – wyjaśnia Andrzej Mielcarek, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej.

Co więcej, sporym zainteresowaniem cieszą się także apartamenty.

- Apartamenty na wynajem zazwyczaj wybierają osoby chcące więcej niezależności, a jednocześnie tańszej oferty niż ta hotelowa. Tydzień w takim apartamencie to ryzyko, że gdy pogoda nie będzie sprzyjająca to nie będzie co robić, a jednocześnie dwa-trzy dni to opcja bardzo dobra i atrakcyjna dla wypoczywających. Pytań o apartamenty na wynajem nad morze jest mnóstwo w przede dniu długiego weekendu. Dominują pytania ze Świnoujścia i z Kołobrzegu – mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.