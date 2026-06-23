Nowe oszustwo "na ZUS". Na czym polega i jak nie stracić pieniędzy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bije na alarm! Pojawiło się nowe, poważne zagrożenie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W całej Polsce działają firmy i osoby prywatne, które za opłatą oferują pomoc przy składaniu wniosków o świadczenie wspierające. ZUS stanowczo podkreśla, że cała procedura jest w pełni bezpłatna, a urzędnicy mają obowiązek pomóc na każdym jej etapie. To ważna informacja dla bezpieczeństwa seniorów i osób potrzebujących wsparcia.

Pułapka zastawiona przez oszustów jest wyjątkowo podstępna i może zrujnować domowy budżet. Jak ostrzega ZUS, naciągacze bez skrupułów namawiają nieświadome osoby do podpisywania pełnomocnictw, obiecując ułatwienie formalności. Niestety, to prosta droga do utraty pieniędzy. Po przyznaniu świadczenia, środki zamiast do uprawnionej osoby, trafiają prosto na konto przestępcy. Tego typu wyłudzenie pieniędzy może pozbawić ofiarę środków do życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające krok po kroku? Instrukcja

Warto wiedzieć, że oficjalna droga do uzyskania świadczenia wspierającego nie jest skomplikowana i co najważniejsze, nie wymaga żadnych płatnych pośredników. Aby prawidłowo złożyć wniosek o świadczenie wspierające, należy najpierw uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Dokument ten wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Dopiero z tą decyzją można zwrócić się do ZUS, składając wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Pracownicy każdej placówki ZUS mają obowiązek bezpłatnie asystować przy wypełnianiu i wysyłaniu dokumentów, oferując swoje wsparcie na każdym kroku.

Płatna pomoc i pełnomocnictwo. Na co uważać, by nie dać się oszukać?

Aby nie paść ofiarą oszustów, warto zapamiętać kilka kluczowych zasad, na które uczula Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy i najważniejszy sygnał alarmowy to żądanie opłaty. Pracownicy ZUS nigdy nie pobierają żadnych pieniędzy za pomoc w sprawach urzędowych. Nie proponują też podpisywania pełnomocnictw na rzecz obcych osób. Każda oferta komercyjnego wsparcia przy wypełnianiu wniosków to potencjalna próba oszustwa. Dobrym nawykiem jest zachowanie szczególnej ostrożności i absolutne nieudostępnianie nikomu swoich danych do logowania, np. do banku czy profilu PUE ZUS, by uniknąć wyłudzenia danych osobowych.

Te oszustki są poszukiwane przez policję

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Gdzie zgłosić próbę oszustwa? Ważne kontakty do ZUS i policji

Jeśli tylko pojawią się w twojej głowie jakiekolwiek wątpliwości co do intencji osoby oferującej "pomoc" lub masz podejrzenia, że to próba oszustwa, nie warto zwlekać z reakcją. ZUS zaleca w takiej sytuacji jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką, aby zweryfikować całą sprawę. Pomoc można uzyskać, dzwoniąc do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 lub pisząc na adres e-mail [email protected]. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub gdy jesteś pewien, że to próba wyłudzenia, należy bezzwłocznie powiadomić policję.

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