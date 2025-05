Po ponad 100 latach legendarna polska marka zmienia nazwę! Co się stało?

Orbis zmieni nazwę pod skrzydłami AccorInvest

Od 2020 roku Orbis funkcjonuje jako część francuskiego AccorInvest. Na początku maja podjęto decyzję o zmianie nazwy na Essendi. Jak informuje firma, transformacja rozpoczęta w 2020 roku ma na celu "umocnienie pozycji lidera w Europie oraz wzmocnienie efektywności działania".

Firma Essendi od 2020 roku koncentruje się na najbardziej dochodowych aktywach w Europie, szczególnie w segmencie ekonomicznym i midscale. Optymalizacja portfela hoteli odbywa się poprzez dynamiczne zarządzanie aktywami, obejmujące przejęcia, renowacje, sprzedaże i zamiany. Na koniec 2024 roku wartość portfela hoteli grupy Essendi oszacowano na 7,8 miliarda euro, a przychody wzrosły do 4 miliardów euro, co stanowi wzrost o 3,1 proc. rok do roku.

Zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej

Transformacja Essendi to również zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i promowania tego trendu w branży hotelarskiej. Plan ESG Essendi obejmuje ambitne cele, takie jak redukcja emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz certyfikacja Green Key dla 100 proc. hoteli w portfolio.

- Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową – podkreślił Gilles Clavié, prezes zarządu Essendi.

Orbis zmienia nazwę po ponad 100 latach

Marka Orbis ma bogatą historię, sięgającą 1920 roku, kiedy to została założona we Lwowie jako Polskie Biuro Podróży Orbis. W 1951 roku do firmy dołączyły pierwsze hotele, co zapoczątkowało jej rozwój w branży hotelarskiej. W 2020 roku marka została przejęta przez AccorInvest, a teraz, po ponad wieku, przechodzi do historii pod nową nazwą Essendi.

Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach, zatrudniając około 20 tysięcy pracowników. W skład firmy wchodzą znane marki hotelowe, takie jak ibis, Novotel czy Mercure. Zmiana nazwy na Essendi to symboliczne zamknięcie pewnego etapu i otwarcie nowego, z jeszcze większym naciskiem na efektywność i zrównoważony rozwój.

