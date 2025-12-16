Estonia od 2027 roku wydłuży obowiązkową służbę wojskową do 12 miesięcy dla wszystkich poborowych, co jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa i doświadczenia z wojny na Ukrainie.

Zmiana ta jest konieczna ze względu na złożoność szkolenia i wprowadzanie nowoczesnych systemów uzbrojenia, wymagających dłuższego przygotowania.

Nowy model służby obejmie sześć miesięcy intensywnego szkolenia z obsługi uzbrojenia i sześć miesięcy ćwiczeń bojowych, co ma zwiększyć gotowość obronną kraju.

Estonia, licząca 1,37 mln mieszkańców, powołuje rocznie około 4 tys. osób, a jej armia opiera się na 230 tys. rezerwistów, stanowiących blisko 20% społeczeństwa

Jak zmieni się obowiązkowa służba wojskowa w Estonii od 2027 roku?

Estońskie Ministerstwo Obrony ogłosiło kluczową nowelizację ustawy o służbie wojskowej. Od 2027 roku każdy poborowy, bez wyjątku, będzie musiał odbyć 12-miesięczne szkolenie. To znacząca modyfikacja obecnego systemu, który przewiduje dwa modele służby: 8-miesięczny oraz 11-miesięczny. Dłuższy, 11-miesięczny okres dotyczył dotychczas m.in. żołnierzy wojsk pancernych, marynarki wojennej oraz specjalistów z zakresu łączności i informatyki. Ujednolicenie i wydłużenie czasu trwania służby dla wszystkich ma na celu podniesienie ogólnej sprawności i gotowości bojowej sił zbrojnych.

Dlaczego Estonia modernizuje armię i wydłuża szkolenie?

Decyzja rządu w Tallinie nie jest przypadkowa. Głównymi powodami tej strategicznej zmiany są niestabilna sytuacja bezpieczeństwa w regionie Bałtyku oraz wnioski wyciągnięte z przebiegu wojny na Ukrainie. Resort obrony podkreśla również, że dłuższy okres szkolenia jest niezbędny ze względu na rosnącą złożoność techniczną nowoczesnych systemów uzbrojenia, które trafiają na wyposażenie estońskiej armii. Jak zaznaczył dowódca sił zbrojnych, gen. Andrus Merilo, nowy model pozwoli na efektywniejsze przygotowanie żołnierzy. Przez pierwsze sześć miesięcy poborowi przejdą intensywne szkolenie z obsługi systemów uzbrojenia, a kolejne pół roku poświęcą na ćwiczenia bojowe w jednostkach. Ma to zapewnić utrzymanie stałej gotowości. "Pozwoli to na utrzymanie gotowości w celu reagowania na potencjalne zagrożenia militarne dla Estonii" - podkreślił generał.

Jakie są gospodarcze skutki nowej ustawy wojskowej?

Wydłużenie obowiązkowej służby wojskowej to decyzja o dalekosiężnych skutkach nie tylko militarnych, ale i gospodarczych. Modernizacja armii i zakup nowoczesnego sprzętu to impuls dla przemysłu obronnego i firm technologicznych. Z drugiej strony, oznacza to wyższe wydatki z budżetu państwa. Wydłużenie służby wojskowej to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również znaczące obciążenie dla budżetu państwa i wyzwanie dla rynku pracy. Każdego roku około 4 tys. młodych osób, zamiast wejść na rynek pracy lub kontynuować edukację, spędzi w koszarach cały rok. Dla gospodarki liczącej zaledwie 1,37 mln mieszkańców jest to odczuwalna zmiana, która może wpłynąć na dostępność pracowników w niektórych sektorach. Rząd postrzega to jednak jako inwestycję w stabilność, która w długim terminie ma gwarantować bezpieczne warunki dla rozwoju biznesu i przyciągania zagranicznych inwestycji.

Armia rezerwistów kluczem do obronności Estonii

Estońska doktryna obronna w unikalny sposób opiera się na koncepcji obrony totalnej i masowej rezerwie. Choć co roku do służby powoływanych jest "tylko" 4 tys. osób, to siły rezerwy są imponujące. Estoński model obronny opiera się na potężnych siłach rezerwy, które liczą około 230 tys. obywateli, co stanowi niemal 20 proc. społeczeństwa. To właśnie ci przeszkoleni obywatele mają stanowić trzon sił obronnych w razie kryzysu. Wydłużenie i ujednolicenie szkolenia podstawowego ma sprawić, że każdy rezerwista będzie posiadał bardziej zaawansowane i ugruntowane umiejętności. Inwestycja w jakość szkolenia pojedynczego żołnierza przekłada się bezpośrednio na potencjał bojowy całej armii rezerwistów, która jest fundamentem bezpieczeństwa Estonii.

