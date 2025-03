Nowy zasiłek dla uczniów. Kto będzie mógł go dostać?

Poczta Polska planuje przeznaczyć 200 mln zł na premie dla swoich pracowników, które mają być wypłacone w drugiej połowie roku. Informację tę przekazał Sebastian Mikosz, prezes spółki, w rozmowie z PAP. Decyzja ma na celu zrekompensowanie pracownikom trudności związanych z restrukturyzacją i zmianami w firmie.

- Zarząd Poczty Polskiej zdecydował o zakończeniu trwającego w spółce od stycznia Programu Dobrowolnych Odejść, a także programu zwolnień grupowych - powiedział Mikosz.

Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej. Kto nie skorzystał, może być objęty zwolnieniami grupowymi

W ostatnich miesiącach Poczta Polska przeszła przez trudny okres związany z redukcją zatrudnienia. Od listopada ubiegłego roku z firmy odeszło 6,3 tys. osób, w tym w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Sebastian Mikosz podkreślił, że spółka podsumowuje dotychczasowe efekty tych programów, co wywołuje emocje wśród pracowników.

- Pracownicy, którzy nie zdecydowali się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO), zgodnie z zapowiedziami zostają objęci zwolnieniami grupowymi – powiedział Sebastian Mikosz.

Prezes przypomniał, że spółka planowała redukcję zatrudnienia o 15%. Jak dodał, blisko 90% osób, do których skierowano ofertę PDO w tym roku, ją przyjęło. Ponadto, duża grupa zatrudnionych zdecydowała się przejść na emeryturę, a prawie 1000 osób odeszło z Poczty, ponieważ otrzymało inne propozycje pracy.

Nowy regulamin wynagradzania i spór ze związkami zawodowymi

Wprowadzenie nowego Regulaminu Wynagradzania wywołało kontrowersje i sprzeciw ze strony związków zawodowych. 4 marca zarząd spółki podjął decyzję o wprowadzeniu Regulaminu Wynagradzania i związanego z nim procesu Grupowych Wypowiedzeń Zmieniających. Wypowiedziany ponad pół roku temu przez zarząd spółki Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przestał obowiązywać z końcem lutego. Był to dokument z 2015 r., który według zarządu nie zawierał uczciwych, rynkowych zasad wynagradzania i premiowania. 3 marca minął termin, w którym związki zawodowe mogły przekazać swoje stanowiska w sprawie projektu regulaminu. Oba związki reprezentatywne w spółce, czyli pocztowa "Solidarność" i Związek Zawodowy Pracowników Poczty, negatywnie wypowiedziały się o propozycji zarządu Poczty dotyczącej regulaminu. Jednocześnie zadeklarowały - pod pewnymi warunkami - chęć dalszych rozmów ws. układu pracy.

- Cała filozofia dotychczasowych negocjacji związków reprezentatywnych, czyli pocztowej Solidarności i Związku Zawodowego Pracowników Poczty, polegała na utrzymaniu status quo i sprowadzeniu negocjacji do kwestii miejsca, gdzie te negocjacje ostatnio się odbywały. Zamiast realnego i rzeczowego dialogu, wywierana jest na nas presja zewnętrzna poprzez inspirowanie aktywności niektórych mediów i polityków, w świetle kamer – ocenił Mikosz.

Zmiany w umowach o pracę i rekrutacje

Obecnie w Poczcie Polskiej trwa proces zmian umów o pracę. Pracownicy otrzymują porozumienia zmieniające, a ci, którzy ich nie przyjmą, otrzymają wypowiedzenia zmieniające. Jeśli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to ono zamieni się w wypowiedzenie końcowe.

- Pracownicy dostaną porozumienia zmieniające, a ci, którzy ich nie przyjmą, dostaną wypowiedzenia zmieniające. Jeśli nie przyjmą wypowiedzenia zmieniającego, to ono się zamienia w wypowiedzenie końcowe. Zakładamy, że pomimo, iż nowe warunki nie powodują obniżenia wynagrodzenia, a duża część pracowników nawet na nich skorzysta, to niestety znajdą się osoby, które nie będą chciały przyjąć nowych warunków i odejdą - wyjaśnił Mikosz.

Jednocześnie spółka prowadzi rekrutację. Jak poinformował Mikosz, w tej chwili jest otwarte prawie 1000 rekrutacji, zarówno na stanowiska operacyjne, jak i administracyjne.

Szczegóły dotyczące premii

Premia roczna za 2025 rok przysługuje pracownikom dotychczas objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), którzy przepracują w spółce okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Premia obejmie czas od stycznia do 30 września br. Okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim nie zostanie uwzględniony podczas wyliczania wysokości świadczenia.

- ZUZP objętych było ponad 90% załogi. Chcemy, żeby pracownicy nie stracili finansowo. Cały czas powtarzam, że źródłem obniżenia kosztów osobowych jest redukcja zatrudnienia, jego zmniejszanie, a nie obcinanie wynagrodzeń - wskazał Mikosz.

Pytany o kwotę, jaką Poczta Polska przeznaczy na premie, Mikosz odparł: "rzędu ponad 200 milionów złotych". W przeliczeniu na ok. 45 tys. pracowników daje to średnio 4800 zł brutto na osobę.

Plany na przyszłość Poczty Polskiej

Sebastian Mikosz odniósł się również do problemów z nieterminowością dostaw i kolejkami w placówkach pocztowych. Zaznaczył, że marzec to miesiąc, w którym wysyłane są listy podatkowe (PIT-y), co powoduje zwiększone obciążenie. Dodał, że Poczta Polska jest monitorowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i jako operator wyznaczony musi zachowywać ciągłość operacyjną.

- Teraz jest bardzo dużo napięcia wokół tego, że w naszych placówkach pocztowych są kolejki. Rozmawiam o tym z dyrektorami regionów. Mamy 7 tys. placówek, z czego 4600 własnych. Marzec to miesiąc, kiedy wysyłane są listy podatkowe, PIT-y, jesteśmy więc w piku obciążenia, a dodatkowo mierzymy się z okolicznościami od nas niezależnymi, jak np. absencje chorobowe. Jesteśmy monitorowani przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i jako operator wyznaczony musimy zachowywać ciągłość operacyjną - powiedział Mikosz.

Średnio w ciągu dnia listonosze dostarczają 3,5 mln listów. Spółka planuje również zmiany wizerunkowe, które dotyczą głównie tzw. bazarku. W 200 placówkach trwa już pilotaż zmiany, a w kolejnych 100 ma być przeprowadzony do końca roku.

W pierwszym półroczu 2024 r. Poczta odnotowała ponad 300 mln zł straty, która według obecnego prezesa spowodowana jest błędami i zaniechaniami z poprzednich lat. Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia nieco ponad 51,6 tys. pracowników.

