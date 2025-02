Podatek od kamer. Kto zapłaci po zmianie przepisów?

Budowla od 1 stycznia 2025 – przepisy w aspekcie podatku od nieruchomości mogą objąć kamery

Od 1 stycznia 2025 roku - na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości - zmieniają się definicje obiektów budowlanych.

Dotąd, przepisy podatkowe, odsyłały do definicji w prawie budowlanym. Od 2025 roku na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynek i budowla zostały opisane w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Od strony obowiązku podatkowego wobec monitoringu, kluczowy jest zakres pojęcia, jakim jest budowla.

Budowla to m.in. fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową lub np. wyciąg narciarski, przy założeniu, że wzniesione zostały w wyniku robót budowlanych.

Oznacza to obowiązek podatkowy np. wobec kamery znajdującej się na specjalnie wybudowanym słupie. Jednak kamera przyłączona do istniejącego wcześniej budynku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Druga kluczowa kwestia – obowiązek podatkowy dotyczy budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Oznacza to, że właściciel domu jednorodzinnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą nie zapłaci podatku od monitoringu, choćby kamera została zamontowana na specjalnie wybudowanym w tym celu obiekcie.

Stawka podatku od nieruchomości w zakresie budowli to 2% wartości budowli.

Osoby fizyczne płacą podatek ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Pozostali podatnicy (na przykład spółki z o.o., spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

