Wiek emerytalny podniesiony do 70. roku życia! Parlament już to przepchnął

Rząd obniża podatek od miedzi – co to oznacza dla KGHM?

Obniżenie podatku od miedzi to przełomowa decyzja dla KGHM, największego producenta miedzi w Polsce i jednego z liderów światowego rynku. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 2026 roku zostanie zmniejszony współczynnik, według którego obliczana jest kwota podatku od wydobycia miedzi. To oznacza realne oszczędności dla spółki, które mogą sięgnąć miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli cena miedzi przekracza 23 878 zł za tonę, stawka podatku jest obliczana według wzoru, w którym uwzględnia się człon zależny od ceny rynkowej, pomnożony przez 0,85. Od 2026 roku ten współczynnik zostanie obniżony do 0,71, a w kolejnych dwóch latach (2027-2028) wyniesie 0,64.

"Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Finansów. W mojej ocenie przekazaliśmy już wszystkie dane pozwalające ocenić stopień dezaktualizacji tego podatku. Kiedyś jego wymiar był na określonym poziomie. Nie pokuszę się o krytykowanie tego poziomu w minionych latach, ale ten podatek wymaga co najmniej aktualizacji" – mówił w maju prezes KGHM, Andrzej Szydło.

Nowy mechanizm odliczeń inwestycyjnych – jak to działa?

Obniżka podatku to nie wszystko. Rząd planuje wprowadzić mechanizm odliczeń od podatku części poniesionych wydatków inwestycyjnych. To dodatkowy impuls dla KGHM i innych firm wydobywczych, które planują rozwój i modernizację. Mechanizm ma ruszyć w 2029 roku, ale obejmie wydatki poniesione już od 2026 roku.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, do odliczenia będzie można uwzględnić do 50% wydatków kwalifikowanych. Niewykorzystana kwota odliczeń będzie mogła być przeniesiona na kolejny rok. Co istotne, kwota odliczenia podatku w danym miesiącu nie będzie mogła przekroczyć 40% obliczonego podatku. Katalog kosztów kwalifikowanych inwestycji zostanie szczegółowo określony w ustawie.

"Chodzi nam o to, żeby inwestycje ruszyły już w 2026 r., mimo że mechanizm zacznie działać od 2029 r." - podkreślił minister Domański.

Wzrost wydobycia miedzi – cel obniżki podatku

Głównym celem obniżenia podatku od miedzi i wprowadzenia mechanizmu odliczeń jest zwiększenie wydobycia tego strategicznego surowca w Polsce. Rząd liczy na to, że dzięki temu KGHM i inne firmy będą mogły więcej inwestować w nowe technologie i eksploatację złóż. Wiceminister finansów Jarosław Neneman szacuje, że zmiany w podatku od miedzi pozwolą zwiększyć wydobycie do 1 mln ton z 400 tys. w ciągu 10 lat.

Wyższe wydobycie miedzi to korzyść nie tylko dla firm, ale i dla całej gospodarki. Większe wpływy z eksportu, nowe miejsca pracy i rozwój technologiczny to tylko niektóre z potencjalnych efektów. Obniżenie podatku ma również zachęcić inne podmioty do inwestowania w wydobycie miedzi w Polsce, co zwiększy konkurencję i innowacyjność w sektorze.

Aktualizacja podatku miedziowego – dlaczego zmiany są konieczne?

Podatek od wydobycia miedzi został wprowadzony w 2012 roku jako element szerszego pakietu mającego na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Konstrukcja podatku zakłada, że im większe wydobycie miedzi, tym wyższa stawka podatku. W pierwszych latach obowiązywania wpływy z tego tytułu przekraczały średnio 1,5 mld zł rocznie. Od 2021 roku dochody budżetowe wzrosły do 3,6 mld zł rocznie.

Jednak, jak podkreślają eksperci, konieczność aktualizacji zasad dotyczących podatku miedziowego była widoczna od dawna. "Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Finansów. W mojej ocenie przekazaliśmy już wszystkie dane pozwalające ocenić stopień dezaktualizacji tego podatku. Kiedyś jego wymiar był na określonym poziomie. Nie pokuszę się o krytykowanie tego poziomu w minionych latach, ale ten podatek wymaga co najmniej aktualizacji" – mówił w maju prezes KGHM Andrzej Szydło. Spółka w praktyce jest jedynym płatnikiem podatku w Polsce.

W lutym szef MF Andrzej Domański zapowiedział możliwość ograniczenia podatku miedziowego o 500 mln zł od 2026 roku i o 700 mln zł w kolejnym roku. Obniżenie podatku od miedzi to odpowiedź na potrzeby branży i szansa na zwiększenie konkurencyjności polskiego górnictwa na arenie międzynarodowej.