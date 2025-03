ZUS wypłaca podwójną emeryturę! Pieniądze dotrą do seniorów na dniach

10 mld zł do podziału. Wkrótce rusza kolejna edycja popularnego programu

1500 zł plus na psa! Zapłacą więcej na "psiecko" niż na dziecko

Premier zapowiada pierwszą deregulację już w maju. Co proponuje rząd?

Banki sfinansują obronność?

Szef MAP pytany w poniedziałek o pomysł nałożenia na banki podatku od zysków nadzwyczajnych powiedział: "Uważam, że to zły pomysł". "Nie uważam, że były to nadmiarowe zyski, są one elementem cyklu gospodarczego i dosyć wysokich stóp procentowych, a nie odpowiadają za nie ani banki, ani rząd (...), te nawoływania są nie na miejscu" - dodał.

W ubiegłym tygodniu minister resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie RMF 24 oceniła, że banki powinny zostać objęte taką daniną. Według niej środki z tego podatku mogłyby trafić na przykład na cele związane z obronnością.

"Banki będą broniły swojej pozycji i swoich dochodów. W takiej sytuacji taki podatek od +manny z nieba+, czyli od nadmiarowych dochodów, można by było na przykład przeznaczyć na obronność. (...) Skoro banki korzystają na ludziach, to niech ludzie też skorzystają na bankach" - powiedziała wówczas szefowa MFiPR.

Banki w Polsce płacą 19-proc. podatek CIT, a od 2016 r. również podatek od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatek bankowy. W 2024 roku banki zapłaciły ponad 6,4 mld zł podatku bankowego.