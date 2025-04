Dlaczego ZUS wypłaci 800 plus dwa razy w kwietniu?

W kwietniu ZUS zrealizuje dwa przelewy świadczenia 800 plus, co jest bezpośrednim skutkiem przesunięć w harmonogramie wynikających z kalendarza świąt. Wielkanoc wypada w tym roku 20 kwietnia, czyli w niedzielę – a to właśnie tego dnia część beneficjentów miała otrzymać świadczenie. Zgodnie z zasadą, że jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze są przekazywane wcześniej.

18 kwietnia, czyli w piątek przed Wielkanocą ZUS wykona tzw. podwójne przelewy – zarówno dla osób z datą wypłaty przypisaną na 18., jak i 20. dzień miesiąca.

Harmonogram przelewów 800 plus w kwietniu

Zwykle przelewy z ZUS trafiają do beneficjentów w stałych dniach każdego miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 18., 20. oraz 22. dnia. Jednak w tym miesiącu konieczne były zmiany.

Zmodyfikowany harmonogram wypłat 800 plus w kwietniu 2025 roku wygląda następująco:

2 kwietnia (środa)

4 kwietnia (piątek)

7 kwietnia (poniedziałek)

9 kwietnia (środa)

11 kwietnia (piątek) – zamiast 12 kwietnia (sobota)

14 kwietnia (poniedziałek)

16 kwietnia (środa)

18 kwietnia (piątek) – podwójna wypłata dla osób z terminem 18. i 20. dnia miesiąca

22 kwietnia (wtorek).

Zmiany w zasadach przyznawania świadczenia 800 plus

Od lutego 2025 roku rodzice mogą składać wnioski o przyznanie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026 roku. Złożenie wniosku we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie – tylko wtedy można liczyć na ciągłość wypłat bez przerwy. ZUS przypomina, że spóźnienie się z wnioskiem może oznaczać utratę prawa do świadczenia za niektóre miesiące.

Nowy warunek dla dzieci z Ukrainy – co się zmienia od czerwca?

Wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego w czerwcu 2025 roku, zmieniają się zasady przyznawania 800 plus dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce. Od teraz wypłata świadczenia będzie uzależniona od spełnienia obowiązku szkolnego na terytorium RP.

– "ZUS będzie weryfikował, czy dziecko uczęszcza do szkoły na podstawie danych przekazywanych przez dyrektorów placówek w Systemie Informacji Oświatowej"– wyjaśnia rzecznik ZUS, Wojciech Dąbrówka.

Nowy warunek dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, czyli w wieku od 7 do 18 lat. Jeśli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego w Polsce, świadczenie nie zostanie przyznane lub może zostać wstrzymane.

