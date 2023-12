Podwójne emerytury dla seniorów w grudniu! Kto może liczyć na bonus od ZUS?

Emerytury w grudniu 2023

Była już 13. i 13. emerytura. Niestety, 15. dodatkowej emerytury od rządu już nie będzie. Ale okazuje się, że nawet milion emerytów może spodziewać się wypłaty dwóch świadczeń na koniec roku. O co tutaj chodzi? Dodatkowa wypłata wynika z kalendarza. Terminy wypłaty emerytur zgodne z kalendarzem ZUS to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień danego miesiąca. W grudniu ci seniorzy, którzy zawsze dostają przelewy z ZUS 1. dnia miesiąca, otrzymają drugą wypłatę. Jak?

Podwójna emerytura z ZUS w grudniu 2023

Chodzi o to, że 1 stycznia, kiedy to teoretycznie powinien pójść przelew z ZUS, jest dniem wolnym od pracy. Zatem wypłata styczniowego świadczenia musi być zrobiona wcześniej. Na logikę, powinien to być sylwester, czyli 31 grudnia. Ale uwaga! W tym roku 31 grudnia wypada w niedzielę, 30 w sobotę, zatem pracownicy ZUS muszą zrobić przelewy na konta emerytów w piątek 29 grudnia. I tym sposobem będą dwie wypłaty w jednym miesiącu - pierwsza 1 grudnia, a druga 29 grudnia. Warto wspomnieć, że wcześniej swoje emerytury dostaną w tym roku także seniorzy, którzy dostają je 25. dnia miesiąca, bowiem 25 grudnia to święto, 24 grudnia to niedziela, 23 sobota, więc wypłata świadczenia będzie w piątek 22 grudnia.

