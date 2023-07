Kebab gwiazd internetu szuka pracowników. Oferują 4700 zł netto. To, co zapisali małym druczkiem powala!

Termin wypłaty emerytury w ZUS i KRUS. Od czego zależy termin wypłaty emerytury?

Terminy wypłat świadczeń dla seniorów wypadają 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca, ale decyzja o terminie wypłaty świadczeń dla danego emeryta zapada odgórnie. Oddział ZUS wybiera termin na podstawie terminów, w których wypłaca świadczenia, liczby wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływów ze składek. Warto pamiętać, że w zależności od liczby wypłacanych świadczeń, nie każdy regionalny oddział ZUS realizuje przelewy we wszystkie wskazane dni.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Można spróbować zmienić termin na etapie składania wniosku o emeryturę. Jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku naszej prośby. Zmiana możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom. Jeśli problemem jest termin spłaty raty kredytu, to dla ZUS nie będzie to wystarczający argument, tym bardziej że termin spłaty raty można negocjować z bankiem.

Kiedy wypłacane są emerytury mundurowe?

W przypadku pobierania emerytury z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub Wojskowego Biura Emerytalnego nie ma możliwości zmiany terminu wypłaty świadczenia, ponieważ te organy emerytalne wypłacają emerytury tylko w jednym dniu w miesiącu. Emerytury, renty oraz dodatki do nich Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca z góry 5. dnia każdego miesiąca. Emeryturę wojskową wraz z dodatkami wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne. Wypłaty płyną co miesiąc z góry 10. dnia każdego miesiąca. Jeśli dziesiąty dzień wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata powinna zostać wykonana dzień wcześniej.

Kiedy emerytura wpływa na konto?

Emerytury wraz z dodatkami mają być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty. W lepszym położeniu są więc emeryci i renciści posiadający konta bankowe. Pozostałe osoby muszą czekać na wizytę listonosza.

Terminy wypłaty 13. emerytury 2023

Trzynastka jest wypłacana jest przez ZUS i KRUS wraz z emeryturą za kwiecień w standardowym terminie wypłaty emerytur, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie razem z emeryturą za maj.

13. emerytura z MSWiA jest wypłacana wraz z emeryturą w kwietniu 5 dnia miesiąca osobom, które w dniu 31 marca posiadały prawo do policyjnej: emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej. Do wojskowych emerytów trzynastka trafi z kwietniowymi emeryturami do 10. dnia miesiąca.

Terminy wypłaty 14. emerytury 2023

Czternastki będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń emerytalnych. 14. emerytura będzie więc wypłacana w terminach 1, 5, 6, 8, 15, 20 i 25 września.

