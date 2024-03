Podwyżka 800 plus do 1000 zł! Zaskakująca reakcja Polaków

Podwyżka 800 plus na dziecko

Świadczenie wychowawcze wynosi obecnie w Polsce 800 zł na każde dziecko. Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Co bardzo ważne, nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego. Zatem 800 zł na dziecko może dostać opiekun z najniższą krajową pensją i osoba z zarobkami znacznie przekraczającymi średnie wynagrodzenie. W styczniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 800 plus na 6,8 mln dzieci. Czy 800 zł to wystarczająca kwota? Wirtualna Polska w swoim sondażu zapytała respondentów o to, czy popierają podniesienie świadczenia 800 plus do kwoty 1000 złotych?

Okazało się, że 38 proc. uczestników badania chciało podniesienia świadczenia wychowawczego do 1000 zł. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 22 proc. badanych, a "raczej tak" 16 proc. Aż 47 proc. pytanych nie chciało podwyżki 800 plus. Wśród nich 31 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 16 proc. "raczej nie". 15 proc. ankietowanych nie umiało udzielić odpowiedzi w tej sprawie.

Aby otrzymywać 800 plus na nowy okres rozliczeniowy (od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2025 r.), należy złożyć wniosek o jego przedłużenie do 30 kwietnia. Wnioski o wypłatę 800 plus składać można już wyłącznie elektronicznie drogą elektroniczną.

