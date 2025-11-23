Sprawdź, czy należą Ci się pieniądze: Skorzystaj z anonimowego testu Rzecznika Praw Pacjenta, aby sprawdzić, czy możesz ubiegać się o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Świadczenia przysługują wyłącznie za zdarzenia medyczne, które miały miejsce w szpitalach, a nie w innych placówkach.

Maksymalne świadczenie dla pacjenta to ponad 230 tys. zł, a dla bliskich zmarłego – ponad 115 tys. zł (kwoty waloryzowane rocznie).

Pozytywna decyzja uprawnia pacjenta do pozakolejnego korzystania z opieki medycznej.

Świadczenia z funduszu kompensacyjnego – kto może skorzystać

Każda osoba, która podejrzewa, że doszło do zdarzenia medycznego, może skorzystać z testu opracowanego przez Rzecznika Praw Pacjenta. Jak podkreślono w informacji: „Można wykonać test, czy należą się pieniądze z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych”. Narzędzie jest całkowicie anonimowe i nie wymaga podawania danych osobowych, co pozwala na bezpieczne sprawdzenie swojej sytuacji. Kluczowe jest ustalenie miejsca zdarzenia. W ankiecie pojawia się pytanie o placówkę, w której mogło dojść do błędu. Do wyboru są m.in. szpital, zakład opiekuńczy, sanatorium czy przychodnia. Nieprzypadkowo – fundusz dotyczy wyłącznie sytuacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach.

Kiedy test potwierdzi możliwość uzyskania świadczenia

W formularzu trzeba wskazać także moment, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie oraz określić konsekwencje zdarzenia. Jeśli test sugeruje, że doszło do sytuacji objętej działaniem funduszu, Rzecznik może rozpatrzyć sprawę po złożeniu formalnego wniosku. Warunkiem pozytywnego wyniku jest stwierdzenie, że błędu można było uniknąć, gdyby procedury medyczne były zgodne z aktualną wiedzą lub zastosowano inne metody diagnostyczne.

Wniosek może złożyć sam pacjent, a w przypadku jego śmierci – rodzic, dziecko, małżonek, osoba we wspólnym pożyciu lub osoba przysposabiająca. Każdy wniosek oceniany jest oddzielnie.

Wysokość świadczeń – ile można otrzymać

Świadczenia waloryzowane są co roku. Od 6 września 2025 r. maksymalne kwoty wynoszą:

* dla pacjenta – do 230 821 zł,

* dla każdej osoby bliskiej zmarłego – do 115 411 zł.

Po zakończeniu postępowania pacjent, który doznał poważnych następstw, otrzymuje specjalne zaświadczenie. Dokument umożliwia korzystanie z opieki medycznej poza kolejnością.

