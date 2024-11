Podwyżka dla nauczycieli zapewniona! Od 1 stycznia wyższa pensja

Pensja nauczyciela 2025

Zarobki nauczycieli idą w górę od nowego roku. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, czyli ustawę okołobudżetową. Zatem to już pewne, że od 1 stycznia 2025 roku o 5 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Ustawa teraz trafi do Senatu, ale zmian w kwestii pensji dla belfrów nie należy się spodziewać.

Zgodnie z projektem kwota bazowa dla nauczycieli w 2025 r. ma wynieść 5 434,82 zł brutto, a więc o 258,80 zł więcej od obowiązującej w tym roku kwoty 5 176,02 zł. Podwyżka kwoty bazowej wyniesie więc blisko 5%. Jak zaznacza portalosiwatowy.pl, w takiej sytuacji średnie wynagrodzenia nauczycieli, biorąc pod uwagę treść art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz planowany w ustawie okołobudżetowej wskaźnik korygujący (2,308%) wyniosą odpowiednio w 2025 roku:

6 672,30 zł – nauczyciel początkujący,

8 006,77 zł – nauczyciel mianowany,

10 230,86 zł – nauczyciel dyplomowany.

Awans nauczycieli

Przypominamy, że zmiany wprowadzone pierwszego września 2022 roku zmieniły dotychczasowy proces awansu zawodowego, zmniejszając liczbę etapów i wprowadzając jasne kryteria oceny. Po zmianach mamy obecnie tylko dwa (a nie cztery) stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel mianowany i dyplomowany; nie ma już nauczyciela stażysty i kontraktowego. Nauczyciel zanim zdobędzie stopień nauczyciela mianowanego, to przez niemal cztery lata pracy w szkole nazywany jest nauczycielem początkującym.

Rząd musi robić wszystko, by zachęcić studentów kierunków nauczycielskich, by podejmowali pracę w szkołach. Statystyki są alarmujące. Raptem niecałe 5 proc. nauczycieli w Polsce ma mniej niż 30 lat, wynika z raportu OECD "Education at a Glance 2024", co świadczy o starzejącej się kadrze i podkreśla pilną potrzebę przyciągnięcia młodszych pokoleń do tej profesji.