Samochody osobowe (kategoria 1): Opłata za przejazd przez jedną bramkę wzrosła z 16 zł do 17 zł. Oznacza to, że przejazd całym odcinkiem (dwoma bramkami) kosztuje teraz 34 zł, a podróż w obie strony wynosi 68 zł

Pojazdy ciężarowe (kategorie 2, 3, 4 i 5): Opłaty wzrosły o 3 zł, co oznacza koszt przejazdu przez jedną bramkę na poziomie 52 zł dla tych kategorii

A4 Katowice-Kraków: Podwyżka opłat od 1 kwietnia 2025

Zarządzająca płatnym odcinkiem autostrady A4 firma Stalexport Autostrada Małopolska wprowadziła podwyżkę opłat za przejazd trasą Katowice – Kraków. Poprzednia zmiana cen miała miejsce dokładnie rok temu. Niemal równo rok po ostatniej podwyżce opłat za przejazd autostradą A4 na trasie Kraków-Katowice, spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ponownie zwiększa stawki. Prywatna firma zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zatwierdzenie wyższych opłat dla wszystkich kategorii pojazdów, z wyjątkiem motocykli.

Stalexport uzasadnia podwyżki opłat na A4

Jak wyjaśnił rzecznik Stalexport, zgodnie z obowiązującą umową koncesyjną spółka "ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym", a to wiąże się z "koniecznością intensyfikacji" prowadzonych prac związanych z utrzymaniem oraz remontem w ostatnich latach obowiązywania umowy. W dużym skrócie - podwyżki opłat za przejazd tym odcinkiem autostrady uzasadniane są koniecznością remontów, rosnącymi kosztami inwestycji oraz większymi wydatkami na utrzymanie trasy. Spółka podkreśla także, że od początku koncesji stosowała stawki znacznie niższe od maksymalnie dopuszczalnych.

Kategoria pojazdu Stawka do 31 marca 2025 r. Stawka od 1 kwietnia 2025 r. Motocykle 8 zł 8 zł Pojazdy o dwóch osiach (bez podwójnych kół i bez przyczepy) 16 zł 17 zł Pojazdy samochodowe o dwóch osiach z kołem bliźniaczym lub z przyczepą 29 zł 30 zł Pojazdy samochodowe o trzech osiach lub dwie osie z kołem bliźniaczym i przyczepą 29 zł 30 zł Pojazdy o więcej niż trzech osiach lub z przyczepami 49 zł 52 zł Pojazdy niestandardowe (przekraczające normy wymiarów, nacisku na oś lub ciężaru) 49 zł 52 zł

Przyszłość autostrady A4. Odcinek Katowice-Kraków bezpłatny od 2027?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyraziła krytyczne stanowisko wobec podwyżek, argumentując, że wzrost opłat obciąża kierowców oraz sektor transportowy. Może to prowadzić do przeniesienia ruchu na lokalne drogi, co negatywnie wpłynie na ich bezpieczeństwo. Umowa koncesyjna na odcinek Katowice-Kraków wygasa w marcu 2027 roku. Po tym czasie autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA, a opłaty dla samochodów osobowych i motocykli mogą zostać zniesione.

