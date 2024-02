Podwyżka ważnego świadczenie! O ile wzrośnie?

PIT dla pracownika. Do kiedy pracodawca ma obowiązek wysłać PIT za 2023 rok?

Warto zaznaczyć, że to świadczenie zostało wprowadzone przed wyborami parlamentarnymi decyzją partii PiS. Teraz, podobnie jak renty i emerytury, zostanie poddane waloryzacji. "Tegoroczna waloryzacja wyniesie 12,12 proc. To oznacza, że sołtysowe, które obecnie wynosi 300 zł, od 1 marca może zostać podniesione do 336 zł miesięcznie" – czytamy w artykule.

Jak ubiegać się o "sołtysowe"?

Aby ubiegać się o tzw. sołtysowe, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego i pełnienie funkcji sołtysa przez co najmniej osiem lat. Jak ustalił dziennik „Fakt”, zainteresowanie nowym programem jest bardzo duże. Do końca listopada 2023 r. złożono 34 tys. 373 wniosków o sołtysowe, a wydano już 31 tys. 454 decyzje. Wsparcie finansowe wynosi mniej więcej 50% i jest skierowane do tych, którzy aktywnie pełnią obowiązki sołtysa.

Do obowiązków sołtysa należy szereg zadań, takich jak organizowanie zebrań wiejskich i realizacja ich uchwał, zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym, inkasowanie podatków lokalnych oraz dostarczanie nakazów podatkowych. Ponadto, sołtys organizuje życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te działania są wykonywane społecznie, poza aktywnością zawodową.

Warto dodać, że propozycję wprowadzenia specjalnego świadczenia dla sołtysów miało również PSL. Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. partia ta zaproponowała wypłatę diet dla sołtysów.

