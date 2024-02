Dwie emerytury jednocześnie! Jedna z ZUS i druga KRUS. Dla kogo?

Spis treści

Rolnicy i ich rodziny, nie tak jak ubezpieczeni w ZUS, opłacają swoje ubezpieczenie samodzielnie. Obowiązuje ich składka, w której zawarte jest nie tylko ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale także ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Składki są przez rolników opłacane raz na kwartał, a termin ich płatności to ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału. Wysokość składki zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz tego, czy dana osoba prowadzi również działalność pozarolniczą, czy też nie.

Emerytura z KRUS

Emeryturę z KRUS można pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), jeśli podlegało się ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Z dniem 1 marca 2023 r. wysokość podstawowej emerytury rolniczej uległa waloryzacji, a jej kwota została podwyższona do 90 proc. najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Kwota podstawowej emerytury rolniczej to teraz 1429,60 zł.

Kto może pobierać oba świadczenia

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, w niektórych sytuacjach mogą pobierać podwójną emeryturę. Podwójne świadczenie emerytalne mogą pobierać osoby, które odprowadzały jednocześnie składki do KRUS i do ZUS. Wcześniej trzeba jednak spełnić kilka warunków, a co bardzo ważne - także złożyć odpowiednią dokumentację. Inaczej pieniądze mogą przepaść. Co zrobić, aby w 2024 roku dostawać dwie emerytury jednocześnie? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle istnieje możliwość pobierania podwójnego świadczenia. Zwykle, aby móc podwyższyć sobie emeryturę, korzysta się z IKE czy IKZE (tzw. trzeciego filaru) lub wnioskuje się o specjalne dopłaty, jak np. dodatek pielęgnacyjny, dla inwalidy czy mieszkaniowy. Prawo do podwójnego świadczenia (z ZUS i z KRUS) mogą uzyskać tylko osoby, które odprowadzały składki do obu tych instytucji i poza tym spełniają określone warunki. Jednym z nich jest podleganie pod ubezpieczenie rolników przez okres co najmniej 25 lat, a do tego podleganie także pod powszechny system emerytalny.

Gdy podlegaliście obu systemom

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną, która urodziła się po 31 grudnia 1948 roku, a w okresie swojej aktywności zawodowej podlegałeś/podlegałaś zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, masz prawo pobierać jednocześnie o świadczenia z obu tych systemów emerytalnych. Ktoś, kto urodził się w 1949 roku i później, oprócz emerytury powszechnej może mieć również przyznaną i wypłacaną emeryturę z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, a to dlatego, że przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu wysokości emerytury takiej osoby nie uwzględnia się okresu ubezpieczenia z tytułu jej działalności rolniczej. Jeżeli podlegaliście ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, po osiągnięciu wieku emerytalnego możecie nabyć prawo do emerytury rolniczej. Jak również, jeżeli podlegaliście pod ZUS, po osiągnięciu wieku emerytalnego nabywacie prawo do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – tzw. emerytury powszechnej. Emerytura taka przysługuje po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego każdej osobie, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu - niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego.

A co ze składkami na KRUS płaconymi krócej niż 25 lat?

Uwaga! Każda z instytucji ubezpieczeniowych, zarówno ZUS jak i KRUS, wypłaca przyznane przez siebie świadczenie emerytalne niezależnie.

Zwiększenie rolne w ZUS

Przypada ono osobom, którym przysługuje prawo do emerytury z ZUS, a tym samym osiągnęły wiek emerytalny, a w okresie ubezpieczenia odprowadzały przez jakiś czas, ale krócej niż przez 25 lat, także składkę na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie uzyskały one wprawdzie prawa do emerytury rolniczej, ale zyskały możliwość powiększenia emerytury o część rolną. Emeryturę podstawową powiększa się o 1 procent emerytury podstawowej za każdy rok opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Emerytura podstawowa to dzisiaj 1429,60 zł brutto, a od 1 marca 2024 r. może wzrosnąć do ponad 1600 zł.

Uwaga! Z łącznego świadczenia ZUS i KRUS może skorzystać także członek rodziny, który pobiera rentę rodzinną po wyżej wymienionej osobie.

Emerytura z KRUS do ZUS: krok po kroku

By zwiększyć wysokości swojej emerytury w ZUS o część rolną trzeba dostarczyć do ZUS dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia w KRUS. Zwiększenie przysługuje osobie, u której okresy składkowe i nieskładkowe za ubezpieczenie nie zostały uzupełnione okresami rolnymi. Nie przysługuje ono osobom, które nabyły prawo do emerytury rolniczej.

Aby otrzymać dodatek do emerytury za okres pracy w gospodarstwie rolnym trzeba złożyć w ZUS wniosek o zwiększenie rolne. Jest to dokument, w którym wnioskujący ubiega się o dodatkową część emerytury, a jego druk uzyskasz w dowolnej placówce ZUS. Składając wniosek musisz do niego dołączyć zaświadczenie otrzymane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze. Weź pod uwagę, że wprawdzie dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, ale prawo do zwiększenia emerytury o część rolną zostanie ci przyznane i ustalone dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Uwaga! Osoby ubiegające się o to świadczenie muszą udowodnić cały okres składkowy KRUS.

