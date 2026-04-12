Mimo spowolnienia, co czwarta firma w Polsce planuje podwyżki płac w 2026 roku.

Tempo wzrostu wynagrodzeń zwalnia, a średnia pensja brutto wynosi 9212,13 zł.

Najwięcej podwyżek w usługach i budownictwie, ale firmy stają się ostrożniejsze.

Czy to oznacza koniec dynamicznych wzrostów płac dla pracowników? Sprawdź, co na to eksperci!

Sytuacja na rynku pracy w Polsce stopniowo się zmienia. Choć część firm nadal decyduje się na podwyżki wynagrodzeń, skala tych działań jest mniejsza niż w poprzednich latach. Najnowsze dane opublikowane przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) pokazują, że przedsiębiorcy coraz ostrożniej podchodzą do zwiększania pensji.

Co trzecia firma już podniosła wynagrodzenia

Z badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury wynika, że do końca lutego 2026 roku blisko co trzecia firma zwiększyła wynagrodzenia swoich pracowników. To sygnał, że mimo spowolnienia gospodarczego część przedsiębiorstw wciąż stara się poprawiać warunki płacowe.

Jednocześnie 25 proc. firm deklaruje, że planuje podwyżki jeszcze w tym roku. Z drugiej strony tylko niewielki odsetek – około 3 proc. – rozważa obniżenie pensji.

Podwyżki, ale mniejsze niż wcześniej

Eksperci zwracają uwagę, że skala planowanych wzrostów wynagrodzeń jest niższa niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Jak podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny, w 2024 roku aż 36 proc. firm deklarowało chęć podnoszenia płac. Obecnie jest to o 11 punktów procentowych mniej.

Podobny trend widać w prognozach z końcówki 2025 roku, kiedy to 34 proc. przedsiębiorstw zakładało wzrost wynagrodzeń na początku 2026 roku. Oznacza to, że dynamika podwyżek wyraźnie hamuje.

Które branże podnoszą pensje najczęściej?

Najwięcej podwyżek w pierwszych miesiącach 2026 roku odnotowano w sektorze usług – tam wynagrodzenia zwiększyło 43 proc. firm. W budownictwie było to 33 proc., natomiast w branży transportowej (TSL) jedynie 23 proc.

Jeśli chodzi o plany na kolejne miesiące, najczęściej podwyżki zapowiadają firmy budowlane (30 proc.). Najrzadziej takie deklaracje składają przedsiębiorstwa usługowe – tylko 18 proc.

Ciekawie wygląda sytuacja w firmach, które już zdecydowały się na wzrost wynagrodzeń. Wśród nich aż 25 proc. planuje kolejne podwyżki jeszcze w 2026 roku. Co istotne, identyczny odsetek takich planów deklarują także firmy, które dotąd nie zwiększyły pensji.

Ile zarabiają Polacy?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 roku wyniosło 9212,13 zł. Oznacza to wzrost o 6,4 proc. rok do roku.

Jednocześnie eksperci zauważają wyraźne spowolnienie tempa wzrostu płac. W latach 2021–2024 wynagrodzenia rosły w tempie nawet 10–14 proc. rocznie. W 2025 roku było to już około 9 proc., a obecnie dynamika jest jeszcze niższa.

Wyjątkiem pozostaje sektor górniczy, gdzie pensje – jako jedyne – spadły w skali roku o blisko 3 proc.

Co to oznacza dla pracowników?

Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że choć podwyżki wynagrodzeń nadal są obecne na rynku, to pracownicy nie powinni liczyć na tak dynamiczny wzrost płac jak w poprzednich latach.

Firmy coraz ostrożniej podchodzą do zwiększania kosztów pracy, co może oznaczać mniejsze i bardziej selektywne podwyżki. Jednocześnie jednak fakt, że co czwarta firma nadal planuje wzrost wynagrodzeń, pokazuje, że rynek pracy pozostaje relatywnie stabilny. Dla wielu pracowników kluczowe będą najbliższe miesiące – to wtedy okaże się, czy deklaracje przedsiębiorstw przełożą się na realne podwyżki.

