Podwyżki pensji dla ludzi Glapińskiego. Wynagrodzenia w RPP w górę o 2000 zł

Podwyżka dla członków RPP. Będą zarabiać niemal 5-krotność średniej płacy

Jak wynika z komunikatu NBP, wynagrodzenie członka RPP wynosiło w 2024 roku 40 155,65 zł. Od stycznia doszło jednak do podwyżki o 5 proc. w efekcie członkowie RPP w 2025 roku będą zarabiać 42 163,49 zł brutto miesięcznie.

Jakie są podstawy podwyżki? Jak podaje NBP wynika z ustawy budżetowej na rok 2025 według której zmienia się kwota bazowa dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych.

- Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 poz. 2025), Członkom RPP przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu wiceprezesów NBP - czytamy w komunikacie.

Jak te zarobki mają się do średniej płacy? Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło ok. 8900 zł brutto. To oznacza, że członkowie RPP zarabiają ok. 4,7 razy więcej niż przeciętny pracownik sektora przedsiębiorstw!

Na czym polega praca w RPP? To za to dostają takie kwoty

Kto więc będzie mógł liczyć na takie zarobki? Obecnie w skład RPP wchodzą prezes NBP Adam Glapiński oraz Gabriela Masłowska, Ireneusz Dąbrowski, Wiesław Janczyk, Iwona Duda, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Henryk Wnorowski Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz. Członków RPP wyznacza Prezydent RP, Sejm, oraz Senat (każdy z organów wyznacza trzech członków), a przewodniczącym RPP zawsze jest prezes banku centralnego.

Praca członka RPP polega min. na uczestnictwie w comiesięcznych posiedzeniach na których zapadają decyzje o kształcie polityki pieniężnej państwa, w tym decyzje o stopach procentowych. W ciągu miesiąca odbywa się jedynie jedno, dwudniowe posiedzenie. Każdemu członkowi RPP przysługuje też własny gabinet.

Członkowie RPP muszą wcześniej przygotować się do spotkań, 7-10 dni przed nimi otrzymują materiały z analizami koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie przygotowane przez ekspertów i analityków NBP.

Na spotkaniach RPP członkowie przedstawiają swoje zdanie na temat sytuacji gospodarczej i dyskutują z ekspertami zaproszonymi na spotkaniach. Później w bloku głosowań zapadają decyzje o polityce fiskalnej państwa, choćby o stopach procentowych.

Autor: