Pieniądze to nie wszystko

Ekspert RPP szokuje. "Niemcy porzucą euro i przyjmą złotówkę" [WIDEO]

Niektórzy niemieccy politycy zaczynają mówić o wyjściu ze strefy euro, więc problem może się sam rozwiązać. Może wtedy Niemcy nie będą wracać do swojej waluty, a przyjmą polskiego złotego - mówił Henryk Wnorowski członek RPP w dzisiejszym (22.stycznia) programie "Pieniądze to nie wszystko", pytany przez prowadzącego Huberta Biskupskiego, o odpowiedni moment wejścia do strefy euro przez Polskę.