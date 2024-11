Podwyżki płac o 20 proc. nie tylko dla budżetówki! Wielka waloryzacja pensji

Podwyżki dla urzędników

Urzędnicy pracujący w urzędach miast i gmin oraz placówkach podlegających samorządom mogą liczyć na podwyżkę płac.- Postulujemy wprowadzenie nowego systemu wynagradzania pracowników samorządów. Naszym zdaniem pracownicy sfery samorządowej powinni być wynagradzani na tej samej zasadzie, co pracownicy budżetówki, czyli rząd powinien co roku ustalać dla nich wskaźnik waloryzacji płac - apeluje ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający pracowników z całego kraju Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa.

Jak podkreślają związkowcy, samorządy w większości są finansowane z środków budżetowych, a mimo to nie ma jednoznacznych zasad wynagradzania ich pracowników. W praktyce oznacza to gigantyczne nierówności między pracownikami pomocy społecznej, bibliotek czy urzędów miejskich zatrudnionymi na tych samych stanowiskach w różnych częściach Polski. Jest to praktyka jawnie sprzeczna z art. 18 3c Kodeksu pracy, zgodnie z którym „pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”.

W związku z tym związkowcy chcą ujednolicenia systemów płacowych w sferze samorządowej i wprowadzenie ustawowej waloryzacji płac dla wszystkich pracowników samorządów. "Uważamy też, że tak w sferze budżetowej, jak i samorządowej rząd powinien co roku, w porozumieniu z partnerami społecznymi, ustalać waloryzację płac obejmującą wszystkich pracowników" - piszą w komunikacie. I podkreślają, że obecnie co roku ustalany jest wskaźnik wzrostu funduszu płac, a nie powszechnej waloryzacji wynagrodzeń, co oznacza, że realny wzrost płac często zależy od widzimisię pracodawców w poszczególnych instytucjach. "W praktyce nasza propozycja oznaczałaby wprowadzenie ogólnopolskich układów zbiorowych dla całego sektora publicznego" - piszą.

Praca w urzędzie

Jednocześnie domagają się, by w przyszłym roku wzrost płac w sferze budżetowej i samorządowej wyniósł co najmniej 20%. "Planowane przez rząd podniesienie wynagrodzeń w budżetówce o zaledwie 5% i brak jakichkolwiek regulacji płacowych odnośnie pracowników samorządowych to ciąg dalszy niszczenia administracji w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym" - piszą.

- Każdy pomysł, który zwiększałby płace w samorządach, jest warty poparcia - mówi cytowany przez portalsamorzadowy.pl Grzegorz Cichy, prezes Unii Miasteczek Polskich. - Niestety, utrzymanie w samorządzie pracowników zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych, informatyków czy nawet księgowych jest wyzwaniem, bo oferty na rynku są po prostu bardziej atrakcyjne - dodaje. Także burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, zgadza się, że postulaty są w znaczniej mierze uzasadnione: - Właśnie odeszło mi z urzędu dwóch naczelników, młodych, przed 40-stką, w których rozwój i wykształcenie gmina inwestowała - jeździli na kursy, szkolenia, były zwroty za przejazdy, no ale dostali dużo lepsze oferty ze spółdzielni mieszkaniowej i nie jestem w stanie ich zatrzymać - wyjaśnia. I podkreśla, że samorządy stały się miejscem przygotowywania kadr dla bogatszych instytucji i firm.

