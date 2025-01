Pół roku bez opłat składek ZUS! Kto może otrzyma zwolnienie z ZUS?

QUIZ PRL. Muzyczny powrót do PRL-u: Sylwestrowe hity Polski Ludowej

Ulga na start - zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorcy

Na kwotę składki odprowadzanej do ZUS składają się składki na ubezpieczenie społeczne, tj. składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy. Kwota ta nie zawiera zaś składki zdrowotnej.

Ulga na start odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie to nie dotyczy zaś składki zdrowotnej. Nowy przedsiębiorca - zwolniony ze składek społecznych - musi opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Od formy opodatkowania zależy również to, czy przedsiębiorca będzie mógł odliczyć tę składkę od dochodu.

Ulga na start - kto może skorzystać?

Ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, lecz również Ci, którzy już w przeszłości taką działalność prowadzili.

Ulga na start przysługuje przedsiębiorcy, który:

* jest osobą fizyczną,

* podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

* nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Co ważne - zwolnienie ze składek ZUS przysługuje również przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Warto podkreślić, że ulga na start przysługuje jedynie samemu przedsiębiorcy. Zwolnienie z ZUS jest prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ulga na start jest dobrowolna. Można z niej zrezygnować i w każdym momencie zacząć płacić składki ZUS w normalnej wysokości.

Od kiedy przysługuje ulga na start?

Okres 6-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS zaczyna liczyć się od momentu "podjęcia działalności gospodarczej". Podjęcie działalności gospodarczej nie jest jednak tożsame z rejestracją tej działalności i datą wpisu w CEIDG. W uzasadnieniu do ustawy możemy bowiem przeczytać, iż: "okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia (...) działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej".

Nawet 7 miesięcy zwolnienia z ZUS

Ulga na start kończy się po upływie sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych. Łączny okres obowiązywania ulgi zależy od tego, w którym dniu miesiąca podejmiemy nową działalność.

Przykładowo, jeśli działalność podejmiemy w dniu 1 czerwca, to miesiąc czerwiec zaliczy nam się już jako "pełny miesiąc". W tym przypadku ulga będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, wliczając w to miesiąc czerwiec. Ostatnim dniem zwolnienia z ZUS będzie dzień 30 listopada.

Natomiast, w przypadku, gdy tę samą działalność podejmiemy dzień później, tj. w dniu 2 czerwca - miesiąc czerwiec nie zaliczy nam się jako "pełny miesiąc". Pierwszym pełnym miesiącem będzie miesiąc lipiec. Ostatnim dniem zwolnienia będzie w tym przypadku dzień 31 grudnia.