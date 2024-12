i Autor: pixabay

Boże Narodzenie

Polacy biorą pożyczki na święta. Ta grupa sięga po najwięcej

Boże Narodzenie nadchodzi wielkimi krokami. Czy Polaków stać na święta? Co dziesiąty badany deklaruje, że w tym roku zadłuży się, by zorganizować święta; kilka lat temu było to nawet 20 proc. społeczeństwa - wskazują autorzy badania "Świąteczne zadłużenie Polaków". Dodano, że paradoksalnie pożyczkę na święta najczęściej zaciągną ci lepiej zarabiający.