Polacy mają dość drogiej benzyny! Masowo przechodzimy na elektryki

Jak wynika z prowadzonego przez PSPA i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego „Licznika elektromobilności", pod koniec listopada 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 62 135 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym, co oznacza, że w okresie 11 miesięcy 2022 r. park EV w Polsce powiększył się o 69 proc. rok do roku, a od końca 2020 r. – ponad trzykrotnie. "Globalne i europejskie trendy w obszarze e-mobility pozwalają zakładać, że już do 2025 r. liczba nowo rejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wzrośnie co najmniej kilkukrotnie" – ocenia dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.

Z danych Stowarzyszenia wynika, że w 2022 r. w segmencie samochodów osobowych odnotowano 22 413 pierwszych rejestracji pojazdów z napędem elektrycznym, i było to więcej niż cały park takich pojazdów w Polsce na koniec 2020 r. Z krajowego rynku pierwotnego pochodziło niemal 19 tys. samochodów z napędem elektrycznym, zaś z importu – nieco ponad 3 tys. Co istotne - jak wskazuje PSPA - flota całkowicie elektrycznych BEV, licząca 29 780 sztuk w 2022 r. była liczniejsza niż flota hybryd typu plug-in - 29 407 sztuk. "Liczba rejestracji nowych, osobowych EV w Polsce powiększyła się o ponad 22 tys. szt. czyli o 36 proc. więcej niż w roku 2021" - podkreślił Wiśniewski, zwracając uwagę, że dane PZPM wskazują, iż liczba rejestracji takich pojazdów - uwzględniając również auta spalinowe - spadła o prawie 7 proc.

Według szacunków PSPA dostępny na koniec listopada 2022 r. budżet programu „Mój Elektryk" powinien wystarczyć na wsparcie kolejnych ok. 16,3 tys. samochodów zeroemisyjnych. "Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost liczby rejestracji BEV na polskim rynku, pozostałe środki mogą ulec wyczerpaniu nawet jeszcze w 2023 r. lub w I połowie 2024 r. W tym kontekście celowe jest podwyższenie budżetu programu NFOŚiGW lub też publiczne ogłoszenie terminu kolejnych naborów. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko stagnacji na rynku elektromobilności" - ocenia Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur.

