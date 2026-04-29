Polacy masowo o zapominają o tym obowiązku. Muszą wyrobić się przed majówką

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok?

Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej za rok 2025 upływa 30 kwietnia 2026 roku. Pamiętaj, że to nieprzekraczalna data. Masz kilka możliwości, aby dopełnić obowiązku:

Możesz wysłać deklarację listem poleconym – liczy się data stempla pocztowego.

Możesz wysłać deklarację listem poleconym – liczy się data stempla pocztowego. osobiście w urzędzie. Tradycyjna metoda, która wciąż jest dostępna dla wszystkich podatników.

Wysyłka nawet w ostatnim dniu jest dopuszczalna, ale prawdziwe problemy zaczynają się, gdy nie złożysz deklaracji w ogóle lub zrobisz to po terminie.

Kara za spóźnienie może zwalić z nóg

Myślisz, że spóźnienie z PIT-em to drobne niedopatrzenie? Nic bardziej mylnego. Urząd Skarbowy może potraktować to jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Kara może wynieść od jednej dziesiątej do nawet dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku może to oznaczać grzywnę sięgającą nawet 92 000 zł!

Jest jednak koło ratunkowe. Jeśli wiesz, że się spóźnisz, możesz złożyć tzw. czynny żal. To pismo, w którym przyznajesz się do błędu i wyjaśniasz przyczyny opóźnienia. Musisz to zrobić, zanim urząd sam upomni się o Twoje rozliczenie. Złożenie czynnego żalu i natychmiastowe uregulowanie zaległości często pozwala uniknąć dotkliwej kary.

Twój e-PIT działa automatycznie, ale jest pewien haczyk

Dla milionów Polaków usługa Twój e-PIT to ogromne ułatwienie. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia, Twój PIT-37 lub PIT-38 zostanie zaakceptowany automatycznie. Wydaje się proste, prawda? Niestety, ten automat ma swoje wady. System nie uwzględni wszystkich ulg, o które możesz się ubiegać, ani nie pozwoli przekazać 1,5% podatku na wybraną przez Ciebie organizację pożytku publicznego (OPP).

Co więcej, jeśli w automatycznie zaakceptowanej deklaracji będą błędy (np. brakujące dochody), to Ty ponosisz za nie odpowiedzialność. Konieczna będzie korekta i ewentualnie ponowne złożenie czynnego żalu.

Kto musi rozliczyć się samodzielnie?

Automatyczne rozliczenie nie dotyczy wszystkich. Największą czujność muszą zachować przedsiębiorcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się na formularzach:

PIT-28 (ryczałt),

PIT-36 (zasady ogólne),

PIT-36L (podatek liniowy)

system nie zaakceptuje Twojej deklaracji automatycznie. Musisz samodzielnie uzupełnić wszystkie dane i wysłać formularz. Brak działania oznacza niezłożenie deklaracji i pewne kłopoty ze skarbówką.

Sprawdź te ulgi, bo możesz stracić pieniądze

Poleganie na automacie to prosta droga do utraty pieniędzy. System Twój e-PIT uwzględnia tylko podstawowe odliczenia, takie jak ulga na dzieci czy dla młodych. Jednak wiele popularnych ulg musisz wpisać samodzielnie. Należą do nich między innymi:

ulga termomodernizacyjna (nawet do 53 000 zł odliczenia),

ulga na internet (do 760 zł),

ulga rehabilitacyjna,

darowizny na cele charytatywne lub kościelne,

ulga na IKZE.

Jeśli nie uzupełnisz tych danych, Twój zwrot podatku będzie niższy lub, co gorsza, będziesz musiał dopłacić podatek, którego można było uniknąć. Pamiętaj też, że składając PIT elektronicznie, zwrot otrzymasz znacznie szybciej – w ciągu 45 dni, a nie trzech miesięcy, jak w przypadku deklaracji papierowej.

Co się stanie po automatycznym rozliczeniu?

Jeśli system zaakceptuje PIT, a z deklaracji wynika dopłata, Urząd Skarbowy poinformuje podatnika o kwocie do zapłaty. Zwykle następuje to w ciągu miesiąca. To oznacza, że brak działania nie zawsze oznacza brak konsekwencji finansowych. Podatek i tak trzeba będzie zapłacić. Wniosek: lepiej sprawdzić PIT, niż liczyć na automat. Choć systemy skarbówki działają coraz sprawniej, rozliczenie podatku PIT to obowiązek, którego nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Najważniejsze zasady są proste:

sprawdź swoje zeznanie,

uzupełnij brakujące dane,

złóż PIT przed 30 kwietnia.

Bo choć automat może pomóc, to odpowiedzialność za rozliczenie podatku zawsze spoczywa na podatniku.

