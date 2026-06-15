Przemysław Czarnek zapowiedział, że po objęciu władzy PiS podniesie drugi próg podatkowy ze 120 tys. zł do 180 tys. zł.

Propozycja ma przynieść korzyści około 2,5 milionom podatników, w tym rodzinom i małżeństwom rozliczającym się wspólnie.

Dzięki tej zmianie, osoby wchodzące w drugi próg podatkowy mogłyby zaoszczędzić od 2 tys. do 12 tys. zł rocznie.

Polityk określił to jako "rewolucję podatkową" PiS, krytykując rząd Tuska za brak realizacji obietnic, np. podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Czarnek zapowiada podniesienie kwoty wolnej od podatku

Kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł pozostaje jedną z najczęściej przypominanych obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Rozwiązanie znalazło się w programie wyborczym Donalda Tuska i zostało wpisane do listy „100 konkretów”. Mimo wcześniejszych deklaracji rządu oraz Ministerstwa Finansów, zmiana nie została dotąd wprowadzona.

Do tej sprawy odniósł się w poniedziałek Przemysław Czarnek, który podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawił własne propozycje dotyczące systemu podatkowego - podaje serwis dorzeczy.pl.

II próg podatkowy ma wzrosnąć do 180 tys. zł

Polityk zapowiedział, że po ewentualnym przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jedną z pierwszych decyzji będzie podniesienie wysokości drugiego progu podatkowego.

– „To my podniesiemy ten II próg podatkowy ze 120 tys. do 180 tys. Co to oznacza? To oznacza, że około 2,5 mln podatników, bo tylko od zeszłego roku ta liczba podatników, która weszła w II próg podatkowy, wzrosła z 1,9 do 2,4 mln, około 2,5 mln podatników będzie mogło skorzystać z wyższego progu podatkowego” – stwierdził Czarnek.

Według polityka na zmianach skorzystają przede wszystkim osoby osiągające wyższe dochody, które obecnie przekraczają próg 120 tys. zł rocznie. Zwrócił również uwagę na sytuację małżeństw rozliczających się wspólnie.

– „To oznacza również, że rodziny, małżeństwa, które rozliczają się wspólnie, małżonek, mąż i żona, w zależności od tego, jak zarabiają, będą mogli również zdecydowanie więcej pieniędzy zaoszczędzić w swoich budżetach. Generalnie jest to zysk dla ludzi, którzy wchodzą w II próg podatkowy od 2 tys. do 12 tys. rocznie” – mówił dalej Czarnek.

Rewolucja podatkowa na korzyść podatników

Kandydat PiS ocenił, że zarówno podniesienie kwoty wolnej od podatku, jak i zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego stanowiłyby znaczącą zmianę dla podatników. Jego zdaniem obecny rząd nie jest w stanie zrealizować podobnych reform.

– „Zatem jak tylko dochodzimy do władzy, pierwsza nasza decyzja – podnosimy II próg podatkowy ze 120 tys. do 180 tys. na korzyść podatników, zwykłych Polaków, polskich rodzin, polskich małżeństw” – podkreślił Czarnek.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]