ZUS będzie zamknięty 10 i 11 listopada 2025 r. (poniedziałek i wtorek).

W pilnych sprawach skorzystaj z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), która działa 24/7 i pozwala załatwić wiele spraw online.

PUE ZUS umożliwia składanie wniosków, sprawdzanie danych o ubezpieczeniach i świadczeniach, a także umawianie się na e-wizyty.

Aby uniknąć kolejek po przerwie, zarezerwuj wizytę w ZUS z wyprzedzeniem online, osobiście w placówce lub telefonicznie.

ZUS nieczynny przez dwa dni – urząd odbiera wolne

Osoby planujące wizytę w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny uzbroić się w cierpliwość. Jak poinformował "Fakt rzecznik instytucji, w dniach 10 i 11 listopada 2025 r. wszystkie oddziały ZUS oraz infolinia będą zamknięte.

— „Nie warto odkładać wizyty w placówce zakładu na ostatnią chwilę. W przypadku pilnych spraw warto pamiętać, że ZUS będzie zamknięty dla klientów w poniedziałek i wtorek, 10 oraz 11 listopada 2025 roku. 10 listopada jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZUS-u w zamian za Święto Wszystkich Świętych, które w tym roku przypadało w sobotę, 1 listopada” — wyjaśnia "Faktowi" Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

PUE ZUS – rozwiązanie bez kolejek

Choć urzędy pozostaną zamknięte, wiele spraw można załatwić online. ZUS przypomina, że Platforma Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. To wygodne narzędzie pozwalające na kontakt z urzędem bez wychodzenia z domu. Za pośrednictwem PUE/eZUS można składać wnioski i dokumenty, sprawdzać informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach, korzystać z kalkulatora emerytalnego, generować zaświadczenia z danymi z ZUS oraz umawiać się na e-wizytę z ekspertem Zakładu.

Jak umówić się na wizytę po przerwie

Osoby, które wolą spotkanie twarzą w twarz, mogą zarezerwować wizytę z wyprzedzeniem. System rezerwacji dostępny jest przez platformę PUE/eZUS, w każdej placówce Zakładu lub telefonicznie, pod numerem przeznaczonym wyłącznie do umawiania spotkań.

Taka forma obsługi pozwala uniknąć długich kolejek i oszczędzić czas. Wystarczy wybrać dogodny termin, a następnie pojawić się w placówce w umówionej godzinie. Dzięki temu, po przerwie w pracy urzędów, obsługa klientów będzie przebiegała sprawniej.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025