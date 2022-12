i Autor: pixabay.com

Kryzys energetyczny w Polsce

Polacy palą "czym popadnie". Śmieci do pieca zamiast do śmietnika? Są nowe dane

We wtorkowej "Rzeczpospolitej" poruszono kwestię związaną z recyklingiem odpadów. Okazuje się, że zamiast wyrzucać śmieci - część ludzi zaczęła nimi palić. "Zamiast oddawać śmieci do recyklingu, zaczęliśmy nimi palić – to jedno z wytłumaczeń zjawiska, jakie od niedawna dostrzegają firmy zajmujące się zbiórką odpadów" - informuje "Rz".