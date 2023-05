i Autor: Shutterstock

Rachunki za prąd

Polacy płacą za prąd krocie, a PGE odnotowuje rekordowe zyski

Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wyniósł 1,81 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2022 r. o 71 proc. – podała spółka we wtorkowym raporcie. W I kw. 2023 r. przychody Grupy Kapitałowej PGE ze sprzedaży wyniosły ponad 27,2 mld zł, co w stosunku do wyniku za I kw. 2022 r. (kiedy było to blisko 16,9 mld zł) wzrost o 61 proc. – podała Polska Grupa Energetyczna we wtorkowym raporcie finansowym.