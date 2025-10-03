Polacy przywiązują dużą wagę do składu i ceny żywności.

Wysokie koszty zdrowej żywności i dostępność przetworzonych produktów to główne przeszkody w zdrowym odżywianiu.

Coraz więcej osób planuje posiłki i mrozi jedzenie, by ograniczyć marnowanie.

Młodsze pokolenia korzystają z aplikacji do ratowania żywności, starsze planują i zamrażają.

Polacy robiąc zakupy patrzą na skład i cenę produktu

Z najnowszego badania Barometr Providenta wynika, że dla aż 54,9% Polaków na zakupach najważniejszym kryterium wyboru produktów spożywczych jest dobry skład. Zaraz za nim plasuje się cena, która ma kluczowe znaczenie dla 51,5% respondentów. Te dwa czynniki wyraźnie dominują w decyzjach zakupowych Polaków, co pokazuje, jak świadomi stają się konsumenci.

Autorzy badania zwracają jednak uwagę, że wysokie ceny produktów dobrej jakości stanowią poważną barierę dla wielu osób, które chcą się zdrowo odżywiać. Aż 48,3% ankietowanych wskazuje właśnie ten aspekt jako główną przeszkodę.

Preferencje dotyczące wyboru produktów spożywczych różnią się w zależności od wieku konsumentów. Badanie Barometr Providenta ujawnia, że dla najmłodszych, w wieku 18-24 lat, cena jest najważniejsza i liczy się dla 70,3% z nich. Z kolei kraj pochodzenia produktu ma najmniejsze znaczenie – tylko 9,7%.

Osoby starsze, powyżej 65. roku życia, oprócz ceny (48,9%), zwracają uwagę także na kraj pochodzenia produktów – 39,4%. Te różnice pokazują, jak zmieniają się priorytety konsumentów wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym.

Na co w sklepach narzekają Polacy? Ceny i przetworzona żywność

Badanie ujawnia, że nie tylko wysokie ceny stanowią problem. Co piąty ankietowany (20,2%) zwraca uwagę na wszechobecność wysoko przetworzonej żywności i gotowych dań. Dla 19,2% respondentów problemem jest także ograniczony dostęp do produktów dobrej jakości. To pokazuje, jak trudno jest unikać niezdrowych wyborów w dzisiejszych czasach.

Dodatkowo, 10,7% badanych przyznaje, że główną przeszkodą w bardziej świadomym odżywianiu jest brak czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków. Te czynniki pokazują, że zdrowe odżywianie w Polsce to wyzwanie, które wymaga pokonywania różnorodnych barier.

Polacy walczą z marnowaniem żywności

W raporcie podkreślono, że Polacy coraz częściej wdrażają zasady zero waste, aby ograniczyć marnowanie jedzenia. Najpopularniejsze metody to:

Planowanie posiłków z wyprzedzeniem – 50,5% respondentów

– respondentów Zamrażanie nadmiaru produktów – 53,4% respondentów

Ponadto, 28,6% ankietowanych przechowuje żywność w sposób, który przedłuża jej świeżość, a 27,3% zawsze przygotowuje listę zakupów i konsekwentnie się jej trzyma. To pokazuje, że Polacy stają się coraz bardziej świadomi wpływu swoich decyzji na środowisko.

Barometr Providenta wskazuje również na różnice międzypokoleniowe w podejściu do ograniczania marnotrawstwa żywności. Młodsi konsumenci częściej korzystają z aplikacji takich jak Too Good To Go czy Foodsi (18,3%), które pozwalają na zakup niesprzedanej żywności po niższych cenach. To nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje na popularności.

Z kolei osoby starsze, zwłaszcza po 65. roku życia, częściej planują posiłki (61,1%) i zamrażają produkty (65,4%). To tradycyjne metody, które od lat pomagają w ograniczeniu marnowania żywności.

Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami

Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska, podkreśla, że Polacy nie kupują już impulsywnie, ale analizują etykiety, porównują produkty i planują zakupy. „Zdrowe odżywianie i ograniczenie marnotrawienia żywności staje się przemyślanym wyborem wielu z nas” – dodaje. To optymistyczny sygnał, który pokazuje, że przyszłość odżywiania w Polsce może być bardziej świadoma i zrównoważona.

Metodologia badania: Barometr Providenta to cykliczne badanie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków, w sierpniu 2025 r.

