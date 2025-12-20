Koszyk 10 podstawowych produktów wigilijnych zdrożał o 7,53% rok do roku, osiągając cenę 135,42 zł.

Największe podwyżki cen dotyczą karpia (ponad 22%), bakalii (ponad 8%) i śledzi (niemal 8%).

Droższe są także kapusta kiszona, jaja i masa makowa, natomiast suszone grzyby potaniały o ponad 22%.

Aplikacja PanParagon, analizująca 2 mln paragonów miesięcznie, wskazuje na te trendy cenowe, które mogą wpłynąć na budżet świąteczny.

Wigilijny koszyk droższy niż rok temu

Koszyk produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnych potraw wigilijnych kosztuje więcej niż przed rokiem. Z analizy aplikacji PanParagon wynika, że zestaw 10 najpopularniejszych artykułów spożywczych podrożał rok do roku z 125,94 zł do 135,42 zł. Oznacza to wzrost o 7,53 proc., drożyznę odczują szczególnie osoby planujące tradycyjne menu.

„W naszym najnowszym badaniu wzięliśmy pod uwagę ceny 10 popularnych produktów wigilijnych. Największe podwyżki cen dotyczą produktów, które stanowią bazę wigilijnych przygotowań” – wskazała Antonina Grzelak z zespołu PanParagon.

Karp, śledzie i bakalie najmocniej obciążają budżet

Największy wzrost cen dotyczy karpia, który od lat pozostaje symbolem wigilijnej kolacji. Mediana ceny 100 g płata wzrosła z 4,49 zł do 5,49 zł, czyli o ponad 22 proc. Wyższe rachunki czekają także na osoby kupujące bakalie. Opakowanie rodzynek 200 g zdrożało z 4,80 zł do 5,19 zł, co oznacza wzrost o ponad 8 proc.

Drożej jest również w przypadku ryb morskich. Mediana ceny opakowania śledzi 500 g wzrosła z 15,74 zł do 16,99 zł, czyli o niemal 8 proc. Autorzy raportu podkreślają, że to właśnie ryby i bakalie mają największy wpływ na końcową kwotę zakupów, ponieważ są kupowane w większych ilościach i trudno z nich zrezygnować.

Kapusta, jaja i masa makowa także droższe

Wyższe ceny dotyczą także innych składników wigilijnych dań. Kilogram kiszonej kapusty kosztuje średnio 7,99 zł, co oznacza wzrost o prawie 7 proc. Podrożały również jaja ściółkowe – 10 sztuk kosztowało 11,59 zł wobec 10,99 zł rok wcześniej, czyli o blisko 5,5 proc. W górę poszła także cena masy makowej – o 3,53 proc., a buraki zdrożały o około 2 proc.

Suszone grzyby wyraźnie tańsze

Nie wszystkie informacje z raportu są jednak negatywne. Największe spadki cen odnotowano w przypadku suszonych grzybów, które potaniały o ponad 22 proc. Niewielkie obniżki dotyczą również cukru – o 1,34 proc. – oraz twarogu sernikowego, którego cena spadła o 1,22 proc.

PanParagon to aplikacja służąca do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Jak podają jej przedstawiciele, do systemu trafia średnio około 2 mln dowodów zakupu miesięcznie, co pozwala na bieżąco analizować zmiany cen w sklepach.

