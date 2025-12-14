Ceny choinek w Lasach Państwowych wachają Od 30 do 60 zł za drzewko, w zależności od gatunku i wielkości.

Leśnicy prowadzą akcje "Choinkobranie" i "Choinka dla życia" dające możliwość samodzielnego wycięcia choinki lub otrzymania jej za oddanie krwi.

Konkurencja na rynku choinek: drzewka z Danii, od małych i średnich polskich plantatorów oraz z gospodarstw rodzinnych.

Lasy Państwowe sprzedają choinki! Ceny od 30 do 60 zł

Jak informuje Sergiusz Sachno z Lasów Państwowych, drzewka na sprzedaż pochodzą ze specjalnych plantacji, często zlokalizowanych pod liniami energetycznymi, gdzie i tak nie mogłyby urosnąć do pełnej wysokości. Dzięki temu mamy pewność, że choinka pochodzi z legalnego źródła i nie została pozyskana ze szkodą dla przyrody.

Za choinki kupione na plantacjach nadleśnictw zapłacimy od 30 do 60 zł, w zależności od gatunku i wielkości. „Za choinki kupione na plantacjach nadleśnictw zapłacimy od 30 do 60 zł, w zależności od gatunku i wielkości” – powiedział PAP Sergiusz Sachno z Lasów Państwowych. Ceny drzewek są porównywalne lub niższe niż w roku poprzednim, co jest dobrą wiadomością dla osób planujących świąteczne wydatki.

Sprzedaż choinek w Lasach Państwowych rusza na początku grudnia, ale nie wszystkie nadleśnictwa prowadzą taką sprzedaż. Dlatego, zanim wyruszymy na poszukiwanie świątecznego drzewka, warto sprawdzić stronę internetową najbliższego nadleśnictwa. Na stronach internetowych nadleśnictw znajdziemy szczegółowe informacje o cenach i dostępnych gatunkach drzewek.

Niektóre nadleśnictwa organizują akcję „Choinkobranie”, która daje możliwość samodzielnego wycięcia wybranej choinki po wcześniejszym umówieniu się z leśnikiem i uiszczeniu niewielkiej opłaty. 17 grudnia odbywa się natomiast akcja „Choinka dla życia”, w ramach której leśnicy obdarowują świątecznym drzewkiem osoby, które oddadzą krew w jednym z punktów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa.

Konkurencja na rynku choinek – gdzie jeszcze szukać?

Oprócz Lasów Państwowych, na rynku choinek panuje duża konkurencja, co wpływa na atrakcyjne ceny. Jak zauważa Stefan Traczyk, prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, do supermarketów trafiają drzewka z Danii, a duńskie firmy dzierżawią ziemię w północno-zachodniej Polsce, gdzie prowadzą własne plantacje.

Wiele małych i średnich, głównie polskich podmiotów, również zajmuje się sprzedażą choinek, posiadając plantacje o powierzchni około 2-3 hektarów. „Drzewka sprzedają również małe i średnie, głównie polskie podmioty z ok. 2-3 hektarami plantacji” – dodaje Traczyk. To doskonała okazja, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców i kupić choinkę prosto od producenta.

Coraz częściej na rynku pojawiają się gospodarstwa rodzinne, które kilka lat temu zasadziły drzewka na swoich polach i teraz oferują je na sprzedaż. „W całej Polsce zaczynają się pojawiać gospodarstwa rodzinne, które zasadziły drzewka 10 czy 8 lat temu na swoich polach i one teraz właśnie są do sprzedania” – podkreśla Traczyk. Kupując choinkę w takim miejscu, mamy pewność, że wspieramy lokalną społeczność i otrzymujemy świeże drzewo.

