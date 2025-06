Lato 2025: Polacy planują wakacje! Gdzie spędzą urlop?

Czy planujesz już swój letni urlop? Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster rzuca światło na wakacyjne plany Polaków w 2025 roku. Okazuje się, że 51% Polaków zamierza skorzystać z letniego wypoczynku.

Zdecydowana większość, bo aż niemal 70% planujących urlop, wybierze wypoczynek w Polsce. To pokazuje, że krajowe destynacje wciąż cieszą się ogromną popularnością. A co z wyjazdami za granicę?

Ci, którzy zdecydują się na zagraniczne podróże, najczęściej kierują swoje kroki do Chorwacji, Grecji oraz Włoch. Te południowoeuropejskie kraje od lat przyciągają turystów z Polski swoją bogatą historią, pięknymi plażami i doskonałą kuchnią.

Jak często wyjeżdżamy na wakacje?

Z raportu wynika, że 82% dorosłych Polaków w ciągu ostatnich trzech lat wyjechało przynajmniej na kilka dni w celach wypoczynkowych. To dobry znak, świadczący o tym, że pomimo różnych trudności, staramy się znaleźć czas na relaks i regenerację.

57% wyjechało na letni wypoczynek

wyjechało na letni wypoczynek 13% wybrało się na zimowy wyjazd

wybrało się na zimowy wyjazd 22% spędziło majówkę poza domem

spędziło majówkę poza domem 34% skorzystało ze zwykłego weekendu

skorzystało ze zwykłego weekendu 18% wyjechało na przedłużony weekend inny niż majowy

Niestety, co piąty badany przyznał, że od trzech lat nigdzie nie wyjeżdżał. Najrzadziej taka sytuacja dotyczyła najmłodszych osób w wieku 18-29 lat.

Dlaczego część Polaków nigdzie nie wyjedzie?

Głównym powodem pozostawania w domu przez dorosłych Polaków w ciągu ostatnich trzech lat było pogorszenie się sytuacji finansowej (40%). Podobne deklaracje padały również w zeszłym roku (44%).

Warto jednak zauważyć, że w tym roku istotnie wzrósł odsetek osób, które zadeklarowały brak ochoty na wyjazd (34% vs 21% w 2024 r.). Co dziesiąta osoba wskazała na powody zdrowotne (12%), osobiste (10%) lub brak towarzystwa (10%). Zaledwie 5% badanych nie mogło wziąć urlopu.

Jak długo potrwają wakacje?

Osoby planujące letni wyjazd zamierzają wypoczywać średnio około 12 dni, czyli o jeden dzień dłużej niż w 2024 roku.

37% planuje odpoczywać od 8 do 14 dni

planuje odpoczywać od 8 do 14 dni 26% zamierza wyjechać na 1-7 dni

zamierza wyjechać na 1-7 dni 9% planuje 15-21 dniowy wypoczynek

planuje 15-21 dniowy wypoczynek 6% zakłada wyjazd trwający 22-30 dni

Co piąty badany Polak (22%) nie wie jeszcze, jak długo potrwa jego urlop.

Gdzie pojedziemy? Króluje morze!

Podobnie jak w ubiegłym roku, w 2025 Polacy najczęściej planują odpocząć nad morzem (61%).

22% zamierza wyjechać w góry

zamierza wyjechać w góry 21% wybiera jeziora

wybiera jeziora 14% planuje pojechać do miasta

Większość wyjeżdżających planuje spędzić letni urlop w Polsce – 69%. Ponad jedna trzecia wybierze wyjazd za granicę w Europie (35%). Poza Europą planuje w tym roku wypocząć 8%.

Wśród europejskich destynacji królują:

Chorwacja ( 20% )

( ) Grecja ( 18% )

( ) Włochy (15%)

Dlaczego Polacy wybierają zagranicę?

"Najczęstszą motywacją do spędzenia urlopu poza krajem jest dla Polaków chęć zwiedzenia nowych miejsc (63%), poznanie innych kultur (45%) oraz gwarancja ładnej pogody (37%). Blisko co trzeci uważa, że wypoczynek za granicą jest tańszy niż w Polsce (29%). Co piąty uważa, że za granicą jest więcej atrakcji turystycznych (22%), a 12% wskazuje lepszą infrastrukturę turystyczną" - podsumowują autorzy badania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-29 maja 2025 roku metodą CAWI na próbie 1114 obywateli Polski w wieku 18+.

